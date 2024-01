Marcela Leszczak ma na swoim koncie wiele sukcesów. Modelka obecnie spełnia się jako infleuncerka i regularnie pojawia się w świecie show-biznesu. Odnajduje się również jako świeżo upieczona żona Michała Koterskiego. Poza tym, kobieta występowała epizodycznie w kilku serialach. Jej cała kariera zaczęła się w 2013 roku. Wtedy Leszczak postanowiła wziąć udział w trzeciej odsłonie kultowego programu "Top Model". W show dała się poznać jako skromna uczestniczka, która pracuje w warsztacie samochodowym. Bohaterka pokazała swój talent i dzięki niemu udało jej się dotrzeć do finału. W ostatecznym starcie zajęła drugie miejsce. Zwyciężczynią została Zuzanna Kołodziejczyk. Pamiętacie, jak Leszczak wyglądała dziesięć lat temu?

Marcela Leszczak zadebiutowała w trzeciej odsłonie "Top Model". Tak wyglądała dziesięć lat temu!

Od debiutu Marceli Leszczak w telewizji TVN minęło ponad dziesięć lat. W 2013 roku modelka wyglądała kompletnie inaczej. W tamtym czasie kobieta stawiała na delikatny makijaż. Preferowała prosty, skromny styl. Miała również ciemne, długie włosy. Nie da się ukryć, że od tamtego czasu zmieniła się nie do poznania. Jak Leszczak wspomina "Top Model"? Jakiś czas temu w wywiadzie dla TVN-u wyznała, że nie ogląda programu. Kiedyś pokusiła się o zobaczenie edycji, w której sama wystąpiła. W pozostałych sezonach interesowały ją jedynie finały. Nie da się ukryć, że show dało jej szansę na wyjątkową karierę. - Oglądałam tylko z tego powodu, żeby zobaczyć, jak ja zostałam przedstawiona. Inne edycje śledzę na samym końcu, jak już jest finał, to wiem, kto jest w tym finale, bo często się zdarza, że kogoś znałam - mówiła w rozmowie. Po więcej zdjęć Marceli Leszczak z dawniej i dziś zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Marcela Leszczak w 2013 roku fot. KAPIF.pl

Marcela Leszczak i Michał Koterski się pobrali. Jak wygląda historia ich miłości?

Marcela Leszczak i Michał Koterski niedawno stanęli na ślubnym kobiercu. Ich relacja rozpoczęła się jeszcze w 2016 roku. Aktor oświadczył się modelce zaledwie po miesiącu. W 2017 roku na świat przyszedł syn pary, Fryderyk. Relacja Marceli i Michała dwukrotnie się rozpadła. Zakochani jednak zawsze znajdowali drogę z powrotem do siebie. Jakiś czas temu pokazali ujęcia z rajskich wakacji. Niedługo później wyszło na jaw, że para jest już po ślubie. Nie chwaliła się jednak żadnymi szczegółami ceremonii. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Marcela Leszczak przeprasza Joannę Opozdę. Liczy na zakopanie topora wojennego. "Nie jestem konfliktowa"

