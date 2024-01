Joanna Kurska nie wytrzymała. Wydała oświadczenie. Ujawnia, ile zarabiała w TVP

Joanna Kurska to jedna z tych kobiet, która dorobiła się niemałej fortuny za czasów kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Żona Jacka Kurskiego dostała posadę w Telewizji Polskiej i od pewnego czasu głośno spekuluje się na temat pensji, jaką mogła pobierać. Zgodnie z publiczną debatą można wywnioskować, że małżonka prezesa zarabiała ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Ta jednak wydała oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza domysłom.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk wspomniał, jak PiS wprowadzał zmiany w TVP

Joanna Kurska zaprzecza wysokim zarobkom w Telewizji Polskiej. Opublikowała oświadczenie

Joanna Kurska dała się poznać większości Polaków jako żona prezesa Kurskiego. Została "wciągnięta" do pracy w Telewizji Polskiej jako szefowa "Pytania na śniadanie". Portal Onet.pl podawał, że żona byłego prezesa TVP, która od 2016 roku przepracowała w Telewizji Polskiej 13 miesięcy, otrzymała na konto 1 milion 532 tysiące złotych. Nietrudno wyliczyć, że miesięcznie zarabiała 117 tysięcy złotych. Kwota ta przyprawia o zawrót głowy. Kurska na skutek zamieszania wokół własnej osoby zamieściła w sieci oświadczenie, którym rozwiała wszelkie wątpliwości.

W związku z uporczywie powielanymi w przestrzeni publicznej kłamstwami jakoby "żona Jacka Kurskiego zarabiała 117 tysięcy złotych miesięcznie", w tym przez polityka, który od pięciu lat nie potrafi wytłumaczyć się z podejrzanych dziesiątek milionów złotych, tyle że na koncie własnej żony - stanowczo im zaprzeczam (...). Ani jako dyrektor programowa TVP, ani jako producent "PnŚ" nie miałam takiej pensji. Moje wynagrodzenie było zawsze zgodne z widełkami siatki wynagrodzeń pracowników TVP. Nie zarabiałam nigdy więcej niż moi poprzednicy. Jako dyrektor programowa zarabiałam 23 tysiące złotych brutto miesięcznie, tyle ile zarabiał mój poprzednik Sławomir Zieliński. Swoją drogą ciekawe, ile teraz zarabia ponownie na tym samym stanowisku. Sławku, może odpowiesz, jaki masz kontrakt? - wyznała na swoim instagramowym koncie Joanna Kurska.

Joanna Kurska o zarobkach w TVP: Wraz z funkcją dyrektora programowego pełniłam obowiązki dyrektora marketingu

Joanna Kurska napisała, że jednocześnie pełniła w TVP funkcję dyrektora marketingu i jak twierdzi, robiła to bez pobierania dodatkowej pensji. "Co więcej, wraz z funkcją dyrektora programowego pełniłam obowiązki dyrektora marketingu TVP, za co nie pobrałam żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Czyli byłam podwójnym dyrektorem na jednej pensji. Jako producent 'PnŚ' również zarabiałam tyle, ile zarabiają producenci wg regulaminu wynagrodzeń, tj. 12 tysięcy brutto tzw. podstawy, plus 36 tysięcy brutto honorarium za produkcję 30 wydań 'PnŚ' w miesiącu. Czyli na rękę około 800 złotych dziennie za najchętniej oglądany śniadaniowy program live. To są oczywiście bardzo wysokie zarobki, ale adekwatne do sukcesu rynkowego i ponoszonej odpowiedzialności. Najwyraźniej chodzi o to, że nikt z prawicy nie może pracować i zarabiać oraz odnosić sukcesów" - dodała.

Jacek Kurski, Joanna Kurska fot. Kapif