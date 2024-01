Danuta Holecka z końcem listopada rozwiązała dwie umowy, które łączyły ją z TVP, a które zapewniały jej tłuste pensje (więcej na ten temat TUTAJ). Jednocześnie ominęła ją gigantyczna odprawa, bo zrezygnowała z odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Szybko przeszła do TV Republika. Okazuje się jednak, że w nowej stacji nie jest najlepiej. Wygląda na to, że władze TV Republika skąpią Holeckiej na stylistę.

Zobacz wideo Sprawdzamy, czy TV Republika jest aż tak popularna, jak sugerują wyniki

Danuta Holecka znów w charakterystycznym pomarańczowym wdzianku

Danuta Holecka była szefową i prezenterką "Wiadomości". Na antenie TVP pojawiała się zwykle w eleganckich, stonowanych, bezpiecznych, ale jednak różnorodnych stylizacjach. Wygląda na to, że teraz w TV Republika, gdzie prowadzi program "Dzisiaj", nie może cieszyć się z bogatej garderoby i stylistki, która wyszukiwałaby dla niej coraz to nowsze kreacje. 18 stycznia na antenie formatu pojawiła się w czarnej marynarce z klapami i charakterystycznej pomarańczowej bluzce z dekoltem w serek. Całość uzupełniał łańcuszek z krzyżem. Identyczną stylizację (wtedy bez biżuterii) miała już na sobie w wydaniu z 2 stycznia, kiedy rozmawiała z Beatą Szydło. Wygląda więc na to, że albo Holecka jest wielką fanką koloru pomarańczowego, albo TV Republika oszczędza na stylistce. Wydaje się, że bliższa prawdziwe jest ta druga hipoteza, bo stylizacje Holeckiej w "Dzisiaj" już wcześniej się powtarzały.

Danuta Holecka 18 stycznia na antenie 'Dzisiaj' Screen 'Dzisiaj' / TV Republika

Danuta Holecka 2 stycznia na antenie 'Dzisiaj' Screen 'Dzisiaj' / TV Republika

Danuta Holecka narzeka na światło w TV Republika. Ma ją postarzać

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Danuta Holecka nie do końca jest zadowolona z warunków, jakie oferuje jej TV Republika. Nasz informator twierdził, że była szefowa "Wiadomości" narzeka na sprzęt dostępny w TV Republika. Najgorsze ma być dla niej oświetlenie. Przez nie ma wypadać niekorzystnie. - Najpierw dopilnowała, by miała lepsze oświetlenie, bo w pierwszych wydaniach "Dzisiaj" z nią w roli głównej, było w jej opinii dramatyczne. Ona przykłada wielką wagę do tego jak się prezentuje. Zawsze musi mieć perfekcyjnie ułożone włosy i makijaż. W tej kwestii jest bardzo wymagająca. Uważała za niedopuszczalne, by to wszystko miało być psute przez złe światło, które według niej ją postarzało. Ma być oświetlana jak w "Wiadomościach" TVP - mówił Plotkowi współpracownik TV Republika. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Danuta Holecka w TV Republika wygląda inaczej. Stylistka zdradza, o co chodzi