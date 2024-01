Natalia Janoszek narusza prawa autorskie? Otrzymała pismo od fotografa

Natalia Janoszek to zdecydowanie jedna z najbardziej specyficznych postaci w polskich mediach. Celebrytka kreowała się na gwiazdę indyjskiego kina, ale jej poczynania postanowił zweryfikować Krzysztof Stanowski. Opublikował dwa mocne materiały, które obnażyły jej kłamstwa. Kariera Janoszek nie została jednak przerwana, a wręcz nabrała rozpędu. Teraz otrzymała pozew od fotografa, którego prawa autorskie rzekomo naruszyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Janoszek wyłączyła komentarze na Instagramie? Powód nie jest oczywisty

Natalia Janoszek dostała wezwanie

Fotograf Dawid Klepadło udostępnił na swoim InstaStories pismo, które postanowił złożyć przeciwko Natalii Janoszek. Chodzi o wezwanie do zaprzestania naruszeń jego praw autorskich. Według tego, co można wyczytać, celebrytka miała publikować przerobione zdjęcia na swoim Instagramie, lecz nie miała do nich praw. W tym przypadku chodzi o fotografię, którą celebrytka zamieściła z okazji poprowadzenia gali przed Złotymi Globami. Oczywiście sprytni obserwatorzy zrozumieli, że nie jest to nic oficjalnego, a każde wydarzenie, które odbyło się przed dniem Złotych Globów, można nazwać w ten sposób.

Fotograf żąda, by Janoszek usunęła grafikę ze swojego profilu. Celebrytka ma wpłacić dziesięć tysięcy złotych na cel charytatywny, a konkretnie na Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, co musi potwierdzić kancelarii. Ma także opublikować odpowiednie przeprosiny, a sposób ich sporządzenia ma być czytelny - najlepiej napisane białą czcionką na czarnym tle, bez dopisków i grafik. Treść ma być następująca:

Ja, Natalia Janoszek, przepraszam fotografa Dawida Klepadło za wykorzystanie zdjęcia jego autorstwa w dniu 7 stycznia bez uzyskania jego zgody do reklamowania wydarzenia, w którym brałam udział. Zdaję sobie sprawę, że Dawid Klepadło posiada prawa autorskie do wykonanej fotografii".

Natalia Janoszek z pismem od fotografa. Ma przestać publikować jego zdjęcia. Narusza prawa autorskie instagram.com/dawidklepadlo

Natalia Janoszek w programie "Królowe Przetrwania"

Po wybuchu skandalu celebrytka postanowiła nie wypowiadać się na ten temat. Wniosła pozew przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i najwyraźniej czekała, aż echa sensacji umilkną. Jak sama twierdzi, nie zrobiła nic złego. Wielu sądziło, że to koniec jej kariery. Dostała jednak zaproszenie do programu "Królowe Przetrwania", gdzie miała za zadanie wytrwać w trudnych warunkach. Wcześniej uczestniczyła również w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz w "Tańcu z Gwiazdami".

'Królowa przetrwania'. Natalia Janoszek o łóżkowych uniesieniach 'Królowa przetrwania'. Natalia Janoszek o łóżkowych uniesieniach, fot. Player