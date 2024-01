Wiele gwiazd "Pytania na śniadanie" w ostatnim czasie rozstało się z programem. Plotek jako pierwszy podawał, że z wizji zniknęła na dobre Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska czy Anna Popek. Widzowie nie zobaczą już też Tomasza Wolnego, co nie znaczy, że skład prowadzących program został okrojony. Dopiero co podawaliśmy, że w nowej ekipie gospodarzy śniadaniowego programu TVP2 pojawi się Robert Stockinger. Teraz poznaliśmy nazwisko kolejnej osoby, która wkrótce tam zadebiutuje. To według informacji Plotka Klaudia Carlos, związana w przeszłości m.in. ze stacją TVN i... TVP1.

Kariera Klaudii Carlos. Była w TVN i TVP

Klaudia Carlos ma wieloletnie doświadczenie w mediach. Nowa prowadząca "Pytanie na śniadanie" w latach 1997–2011 prowadziła serwis sportowy w telewizji TVN. Wiosną 2005 roku uczestniczyła w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W latach 2006–2008 współprowadziła magazyn TVN Style "Salon piękności". Współpracę z TVP rozpoczęła w 2011 roku. Prowadziła tam m.in. takie programy jak: "Kawa czy herbata?", "Zdrowo z Jedynką", "Dzień dobry w sobotę". W TVP Polonia byłą gospodynią programu "Polonia 24". Skąd postawienie jej znowu na pierwszy plan?

Jacek Kurski zatrudniał wszędzie celebrytów. Teraz w TVP jest powrót do dziennikarzy i rezygnacja z celebrytów. Może to nie do końca osoby, które wyskakują z lodówki i będą codziennie na językach wszystkich, ale dla nowych władz liczy się doświadczenie i warsztat, a nie rozpoznawalność, która będzie napędzała artykuły - tłumaczy nam nieoficjalnie pracownik TVP.

Od niedawna "Pytanie na śniadanie" ma nową szefową

W styczniu nową szefową "Pytania na śniadanie" została Kinga Dobrzyńska. - Chciałabym, żeby ten program był ciągle lubiany przez widzów. I zrobię wszystko, żeby tak było - podkreśliła w rozmowie z portalem Wirtualne Media. Dopiero co informowaliśmy też, że z programem pożegnał się szef reporterów - Krzysztof Rześniowiecki, który na antenie miał też swoje cykle. Z TVP związany był od 2006 roku. "To generalnie układy, układziki i stawianie na nowe twarze, czyszczenie programów z dawnych powiązań. Jego miejsce zajmie nowa osoba, która nie kojarzy się z dawną władzą" - tłumaczyło nasze źródło z TVP zapytane o zwolnienie Rześniowieckiego z telewizji. Sam zainteresowany potwierdził w rozmowie z nami rozstanie z "Pytaniem na śniadaniem", ale uważa, że zostaje w strukturach TVP. - Żegnam się z redakcją 'PnŚ', ale nie z TVP - podsumował. Więcej zdjęć nowej prowadzącej "Pytanie na śniadanie" znajdziesz w galerii na górze strony.

Klaudia Carlos na ściance TVP. Fot. Kapif.pl