Janusz Majewski zmarł w nocy z 9 na 10 stycznia. Informacja o śmierci uznanego reżysera, scenarzysty i dramatopisarza, który ma na koncie wiele nagród, a także odpowiadał za reżyserię takich głośnych produkcji, jak: "Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię", "Zaklęte rewiry", "C.K. Dezerterzy", "Złoto dezerterów", "Mała matura 1947" czy "Czarny mercedes", pojawiła się w mediach już 10 stycznia. Na 18 stycznia zaplanowano pogrzeb artysty. Na uroczystości pojawili się nie tylko rodzina i bliscy Majewskiego, ale również ludzie związani z polską kulturą.

Pogrzeb Janusza Majewskiego bez kondolencji

92-letni Janusz Majewski został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w grobie rodzinnym. Szczegóły pogrzebu reżysera serialu "Królowa Bona" już kilka dni temu na Facebooku podało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. "Pogrzeb Janusza Majewskiego odbędzie się w czwartek, 18 stycznia 2024 roku o godzinie 14.00 w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach w Warszawie. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie urny do grobu rodzinnego" - mogliśmy przeczytać. Co istotne rodzina Janusza Majewskiego prosiła uczestników ceremonii pogrzebowej o to, by nie składali kondolencji.

Janusza Majewskiego pożegnali rodzina i ludzie kultury

Pogrzeb Janusza Majewskiego zgodnie z planem odbył się 18 stycznia. Byłego członka Polskiej Akademii Filmowej pożegnała nie tylko rodzina i przyjaciele, ale także osoby związane z kulturą. Na ceremonii pogrzebowej pojawili się aktorzy, z którymi Majewski współpracował przez lata - między innymi: Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Marek Kondrat, Wiktor Zborowski, Marian Opania, Sonia Bohosiewicz, Maja Bohosiewicz, Anna Samusionek, Małgorzata Potocka, Magdalena Zawadzka, Olgierd Łukaszewicz. Na pogrzebie obecne były także Grażyna Torbicka i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie zabrakło także takich reżyserów, jak Krzysztof Zanussi oraz Olga Lipińska. Zdjęcia z ceremonii pogrzebowej znajdują się w galerii, w górnej części artykułu. ZOBACZ TEŻ: Janusz Majewski i Zofia Nasierowska byli ze sobą 50 lat. Rozdzieliła ich dopiero śmierć