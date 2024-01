Paulina Smaszcz przed laty była związana z Telewizją Polską. Widzowie mogą pamiętać ją jako jedną ze współprowadzących popularny format "Pytanie na śniadanie". Smaszcz pożegnała się jednak ze śniadaniówką w 2010 roku. Obecnie jest między innymi specjalistką od public relations. Nic więc dziwnego, że zapytaliśmy ją o zmiany, które na oczach całej Polski zachodzą właśnie w mediach publicznych.

Paulina Smaszcz o nowej TVP i Macieju Kurzajewskim na antenie stacji

Paulina Smaszcz z zainteresowaniem obserwuje zmiany, które po zaprzysiężeniu nowego rządu zachodzą w mediach publicznych, a zwłaszcza w TVP. Podkreśla, że nowa TVP powinna iść z duchem czasu i postawić na internet. - Rolą mediów i rolą dziennikarzy, którzy powinni być zawodowymi dziennikarzami jest informowanie, a nie interpretowanie. Interpretację powinniśmy zostawić widzom, słuchaczom, czytelnikom. Natomiast informacje, nie tylko z Polski, ale z całego świata, powinny być podawane. Musimy też pamiętać o tym, że ta telewizja, którą znamy, była osiem lat temu. Przez osiem lat rządów PiS telewizja powinna się zmienić w telewizję internetową. Żyjemy we świecie cyfryzacji, digitalu i internetu, który działa 24 godziny na dobę. Ta telewizja, która teraz jest tworzona, powinna sprostać tym oczekiwaniom. I tak samo tym kompetencjom powinni sprostać pracujący w niej dziennikarze - powiedziała Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem.

Była żona Macieja Kurzajewskiego odniosła się także do kolejnych zwolnień gwiazd TVP. Przypomnijmy, że z anteny "Pytania na śniadanie" w ostatnim czasie zniknęły takie twarze, jak: Anna Popek, Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska oraz Tomasz Wolny. W formacie pozostają jednak m.in. Maciej Kurzajewski, który prowadzi śniadaniówkę u boku Katarzyny Cichopek. Co Paulina Smaszcz myśli o przyszłości byłego ukochanego w TVP?

Trzymam kciuki, żeby on został w telewizji, ale niech wróci do tego, w czym jest naprawdę profesjonalny i niezastąpiony, czyli do sportu. Tego mu życzę - podkreśliła Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem.

Paulina Smaszcz o gwiazdach TVP. "Osoby, które sprzedały się PiS-owi"

Paulina Smaszcz przyznała, że tak jak w każdej stacji, tak i w TVP są osoby, które budzą sympatię widzów. - Od wielu, wielu lat widzowie mają swoich ulubieńców. Kochają ich za wiedzę, za talent, za przygotowywanie się, ale także za to, co sobą prezentują na ekranie. Tych ulubieńców nie możemy zapomnieć, dlatego że oni przez wiele lat swoją działalnością w telewizji zbudowali swój autorytet, wizerunek i widzowie czują się z nimi bezpiecznie. Do tych autorytetów powinniśmy wracać - podkreśliła. Jednocześnie odniosła się także go tych osób, które zrobiły karierę w Telewizji Polskiej za czasów "dobrej zmiany" i rządów Jacka Kurskiego. Okazuje się, że prezenterka nie ma o nich, delikatnie mówiąc, najlepszego zdania.

Nie mam wątpliwości, że te osoby, które sprzedały się PiS-owi pod tytułem swojej inteligencji, charyzmy, osobowości, opinii politycznej, pokazały, kim są naprawdę i pokazały swoją twarz. Ja tej twarzy nie akceptuję. Ja tej twarzy nie kupuję. I myślę, że wielu widzów ma takie odczucia - powiedziała Plotkowi.

Paulina Smaszcz wróci do TVP?

Obecnie w TVP trwają wielkie zmiany. Do stacji przechodzą dziennikarze z konkurencyjnych stacji. Głośno też o wielkich powrotach gwiazd, które zrezygnowały ze współpracy z TVP pod sztandarem "dobrej zmiany", takich jak np. Grażyna Torbicka czy Maciej Orłoś. Czy Paulina Smaszcz chciałaby wrócić do odświeżonej Telewizji Polskiej? Okazuje się, że stawia warunki - Gdybym chciała wrócić to na pewno z formatem, który pokazywałby prawdziwą codzienność kobiet w życiu zawodowym i prywatnym. Kobiety w połowie życia są bohaterkami mojego doktoratu. Od wielu lat pracuję na ich rzecz, robię akcje charytatywne i projekty, które pomagają kobietom budować samoświadomość ich kompetencji, zdolności i możliwości" - powiedziała.