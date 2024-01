Katarzyna Zdanowicz od lat spełnia się jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Rozpoczęła swoją karierę w lokalnej telewizji w Solcu Kujawskim. Pracowała również w "Gazecie Wyborczej". Następnie przez niecałą dekadę związała się z TVN24, gdzie prowadziła serwisy newsowe. W 2022 roku w jej życiu przeszedł czas na zmianę. Zdanowicz wróciła do Polsatu, w którym pracowała jeszcze wcześniej, bo w latach 2008-2012. Teraz prowadzi serwis informacyjny "Wydarzenia". To jednak nie wszystko. Sprawdźcie, co jeszcze powinniście wiedzieć na temat dziennikarki.

Katarzyna Zdanowicz pochodzi z małego miasta. To właśnie tam prezenterka "Wydarzeń" odnajduje spokój

Mało kto wie, jaka Katarzyna Zdanowicz jest prywatnie. Prezenterka daje fanom poznać swoje zdanie w podcaście "Zdanowicz. Pomiędzy wersami", gdzie opowiada o społecznie ważnych sprawach. Jest również autorką książki "Zawsze mówi, że wróci". Ponadto Katarzyna Zdanowicz aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad sześćdziesiąt tysięcy użytkowników. Dziennikarka regularnie dzieli się tam ujęciami z życia rodzinnego. Obecnie mieszka w Warszawie wraz z mężem Marcinem Zdanowiczem i 12-letnim synem Maksymilianem. Wychowywała się jednak w niewielkim mieście pod Bydgoszczą. Jak sama mówiła w jednym z wywiadów, kiedyś bardzo chciała z niego wyjechać. Teraz jednak tęskni za spokojem. - Im jestem starsza, tym z większą przyjemnością i chęcią wracam w rodzinne strony. Jak byłam dorastającą dziewczyną, chciałam wyrwać się z tego miejsca - mówiła Zdanowicz, cytowana przez portal i.pl. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Zawsze chciałam zostać dziennikarką, a Warszawa jest epicentrum informacyjnym i dziennikarskim. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej. W Solcu Kujawskim została moja mama, więc to dodatkowy powód, żeby częściej odwiedzać to miasto. Tam człowiek wypoczywa, nie to co w Warszawie, gdzie żyje się w ciągłym biegu - podkreśliła Katarzyna Zdanowicz w wywiadzie.

Katarzyna Zdanowicz jakiś czas temu zagościła u Żurnalisty. Wtedy nie szczędziła słów na temat kolegi z branży

Jakiś czas temu Katarzyna Zdanowicz zagościła u Żurnalisty. Opowiedziała o początkach pracy w zawodzie i kulisach rozstania ze stacją TVN. Nawiązała także do etyki dziennikarskiej. W tym momencie odwołała się do afery związanej z Piotrem Kraśko. Nie szczędziła słów. - Po ludzku trudno mi zrozumieć, że mógł tak postąpić, jak postąpił. Nie mieści się to w moim kręgosłupie moralnym. Nie odbierając mu zasług, jakim jest dziennikarzem. Ale to moja ocena - wyznała w wywiadzie. Więcej szczegółów na ten temat przeczytacie TUTAJ.