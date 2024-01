"13 posterunek" uczynił z niej gwiazdę, ale Woźniak rzuciła aktorstwo. Córki poszły w jej ślady

"13 posterunek" jest już serialem kultowym, a wielu widzów do dziś lubi wracać do odcinków. Sitcom doczekał się dwóch sezonów. Pierwszy odcinek wyemitowano 24 grudnia 1999 roku, a ostatni pojawił się na antenie 1 grudnia 1998. Akcja, jak nazwa wskazuje, działa się na posterunku na peryferiach Warszawy. W główne role wcielali się m.in. Cezary Pazura (Cezary Cezary), Marek Perepeczko (Władysław Słoik) i Agnieszka Włodarczyk (Agnieszka Cezary). Ogromną popularność udział w produkcji przyniósł Aleksandrze Woźniak, która wcielała się w Kasię.

"13 posterunek". Co słychać u Aleksandry Woźniak?

Rola Kasi nie była jej pierwszą stycznością z aktorstwem. Wcześniej grała w teatrze, a także pojawiła się w kilku filmach. Jednak oczywiście to udział w serialu zapewnił Woźniak status gwiazdy i ogromną popularność, która trwa do dziś. Później mogliśmy zobaczyć aktorkę w m.in. "Złotopolskich" czy "Barwach szczęścia", ale już żadna kreacja nie przebiła popularności Kasi. W pewnym momencie Aleksandra Woźniak zrezygnowała z aktorstwa. Dlaczego? Jak tłumaczyła w wywiadach, rola w "13 posterunku" ją zaszufladkowała i nie dostawała nowych propozycji. Jak donoszą media, przyczyniło się także do tego rozstanie z reżyserem sitcomu Maciejem Ślesickim. "Nie wiedziałam, co się dzieje. Potrafiłam wygrać casting, po czym po kilku godzinach albo następnego dnia nagle mój angaż był anulowany. [...] Po latach wiele osób zaczęło otwarcie mi mówić o tym, że w związku z rozstaniem z Maćkiem, słyszeli na mój temat negatywne rzeczy. W końcu dotarło do mnie, że padłam ofiarą czarnego PR-u" - opowiadała kiedyś w rozmowie z Plejadą. Ostatecznie z aktorstwem pożegnała się w 2020 roku. Poza tym chciała mieć pewny zawód, dlatego wybrała się na studia psychologiczne i na nich się skupiła. Otworzyła swój gabinet, a także prowadzi zajęcia rozwojowe. Dziś nie żałuje decyzji o odejściu z show-biznesu, bo czuje się spełniona. "Zawód psychologa dostarcza mi takiej satysfakcji i radości, jakiej, mam wrażenie, nigdy nie czułam na planie, a spędziłam tam trochę czasu, bo aż 26 lat" - wyznała w rozmowie z tym samym portalem.

Życie prywatne Aleksandry Woźniak

A co wiemy o życiu prywatnym Aleksandry Woźniak? Była aktorka 18 stycznia świętuje kolejne urodziny. W tym roku kończy 49 lat. Miała trzech mężów, z drugim doczekała się córek. Julia i Anna zyskały sporą popularność w mediach społecznościowych, ale w zeszłym roku ich profile zniknęły. W wywiadzie z Plejadą ich mama przyznała, że poszły w jej ślady i zaczęły studiować psychologię. "Nie namawiałam ich do niczego, to była ich decyzja. Gdy miały 12 lat zaczęłam studia na wydziale psychologii, córki często widziały mój entuzjazm i zachwyt tą dziedziną i myślę, że je po prostu tym zaraziłam. Hobbystycznie uczęszczają na zajęcia teatralne i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że jest to tylko na poziomie hobby i nie wiążą z aktorstwem swojej przyszłości" - opowiadała była aktorka. Jej zdjęcia, a także kadry, na których są jej córki, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.