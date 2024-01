Magda Gessler słynie z ostrego jak brzytwa języka. Wiadomo, że gwiazda "Kuchennych rewolucji" nie owija w bawełnę i nie porywa się na dyplomację. Nie tylko w programach, ale często i w sieci kusi się na kontrowersyjne wymiany zdań. Szczególnie nocą na jej mediach społecznościowych regularnie pojawiają się napisane przez nią dziwne komentarze, które czasem są obraźliwe. Teraz światło dzienne ujrzało jedno z jej spotkań z Januszem Palikotem, które jednak może zaskakiwać, bo gwiazda TVN idzie tam o krok dalej. Na nagraniu widać jak restauratorka patrząc do kamery, przeklina, chwyta za podłużne opakowanie i udaje stosunek seksualny. Czy zaszkodzi to jej wizerunkowi? Ekspertka w rozmowie z Plotkiem zabrała głos. Osoba z obozu Gessler nieoficjalnie mówi w mediach, że nagranie pochodzi sprzed dwóch lat i udostępniono je bez wiedzy zainteresowanej.

Ekspertka ocenia wulgarne słowa Gessler przy Januszu Palikocie

Na udostępnionym przez Janusza Palikota materiale widzimy jak Magda Gessler bawi się wybornie z podłużnym opakowaniem. - Wygląda jak duży k**as, który zawsze sterczy! Więc po wódce tak proszę państwa [sterczy - przy red.], tak, jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości, bo był nieśmiały czy coś takiego, to po tej wódce tak jest hero [bohater - przyp. red.], i nie trzeba tych środków, co to tam czarują, czarują w internecie. Nie! - powiedziała restauratorka. Specjalistka od wizerunku medialnego i szefowa działu Gwiazdy w "Super Expressie" oceniła zachowanie gwiazdy TVN.

Muszę powiedzieć, że jest do dość żenujące. Oczywiście - kto nigdy się nie wygłupiał na imprezie niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale niekoniecznie powinno się to upubliczniać… Palikot zrobił Gessler niedźwiedzią przysługę. Do tego dochodzi wątek promocji alkoholu - zdaje się, że i ona i on mają już problemy z prawem w tej kwestii. Na moje oko to jednak łamie prawo, które zabrania reklamy i promocji napojów alkoholowych - stwierdziła ekspertka.

Co dalej z karierą Magdy Gessler? "Czułam się zażenowana"

Czy Magda Gessler może bać się o swoją pozycję w TVN? Wiadomo, że "Kuchenne rewolucje" to kura znosząca złota jajka. Z tego powodu nie zniknie raczej z wizji w opinii ekspertki, ale jednak ludzie wyciągną z tego raczej wnioski, co może zaszkodzić jej wizerunkowi. - Gessler pewnie dostanie od pracodawcy reprymendę, ale nie sądzę żeby były poważne konsekwencje - w końcu to nie ona upubliczniła to nagranie. Ona jest znana z seksualnych aluzji i hulaszczego trybu życia, nikogo też raczej nie dziwi że ktoś przeklina. Natomiast pokazanie jak bawią się „elity" - na podobnym poziomie co w melinie czy na ławce pod blokiem - może jednak niektórych szokować. Ja czułam się zażenowana oglądając, pewnie nie jestem jedyna - dodała na koniec zapytana przez nas Aleksandra Pajewska-Klucznik.

