Aktorkę kojarzymy z takich produkcji jak "Na Wspólnej", "Tajemnica zawodowa", "Mamy to", "M jak miłość", "Bejbi blues", "Przyjaciółki" czy "Singielka". Fanów Breszki interesuje także jej życie prywatne. Nie każdy wie, że 36-latka jest mamą dwójki dzieci - Lei (z której ojcem już nie jest w związku) i Daniela. Chłopiec tak naprawdę jest jej siostrzeńcem, ale aktorka postanowiła otoczyć go opieką na stałe ze względu na odejście swojej siostry.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportsmenka i mam w jednym. Wspomniała o obawach przed porodem

Laura Breszka stara się chronić życie prywatne. Niektóre informacje jednak trafiły do mediów

W 2019 roku aktorka straciła ukochaną siostrę Olivię, o której śmierci wspomniała publicznie nieco później - rok po jej odejściu. Zamieściła wówczas wzruszający wpis na Instagramie. "Uwielbiała słonecznik i świetnie pływała. Zostawiła dwuletniego synka. Miała 36 lat. Ja dalej tego nie pojmuję. Nigdy tego, że jej naprawdę nie ma, nie poczuję. Dla mnie zawsze pozostanie żywa, roześmiana, najbardziej kumata dziewczyna pod słońcem" napisała Laura Breszka. Wspomniała pod koniec, że syn siostry został otoczony jej opieką.

Kochamy cię bardzo, bardzo, bardzo i opiekujemy się twoim Danielem - dodała aktorka.

Laura Breszka o opiece nad drugim dzieckiem

Opiekowanie się dwójką dzieci nie jest łatwe, ale aktorka już na samym stawiła czoła temu wyzwaniu. Na szczęście Lea i Daniel znaleźli wspólny język - Drugie dziecko trochę wywróciło mój świat do góry nogami, ale nie żałuję tej decyzji. Dzieciaki w miarę się dogadują, a co najważniejsze kochają się. Mogę spokojnie pracować. W opiece nad dzieciakami pomaga mi moja mama - wyznała aktorka w dawnej rozmowie z "Super Expressem". Fani Laury Breszki ogromnie cenią i podziwiają fakt, że ta postanowiła zostać zastępczą matką dla Daniela. Widać to w komentarzach pod postem na Instagramie. "Cieszę się z tego, że zaopiekowała się pani Danielkiem jak swoim dzieckiem, że daje mu pani miłość i poczucie bezpieczeństwa. Siostra, patrząc z góry, pewnie dziękuje za to każdego dnia" - czytamy. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Laura Breszka o byciu mamą zastępczą KAPiF.pl