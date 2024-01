Laluna Unique zasłynęła w programie "Królowe życia". Celebrytka od samego początku wyróżniała się oryginalnym charakterem i wyglądem. Fani odbierali ją jako kontrowersyjną. Niedługo później wyszło na jaw, że 40-latka uwielbia korzystać z uroków medycyny estetycznej. Wielokrotnie wykonywała różnego rodzaju zabiegi. Ma także ulubioną klinikę w Stambule. Ostatnio postanowiła przejść resekcję żołądka. Dwa miesiące później wróciła do normalnego życia. Niedawno wstawiła zdjęcie na profil na Instagramie. Fani jednak nie byli zachwyceni. O co chodziło?

Laluna pokazała się po operacji żołądka. Nie przestała retuszować zdjęć? Fani są pewni

Operacja, przez którą przeszła Laluna, polegała na usunięciu dużej części narządu układu pokarmowego, tak, aby kobieta mogła przyjmować małe ilości pokarmu. Celebrytka bardzo szybko zaczęła chudnąć. Dwa miesiące po zabiegu przyznała, że jest lżejsza o aż 11 kilogramów. Opublikowała pewne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fani byli w szoku. Zauważyli, że pomimo zabiegu, kobieta nadal retuszuje swoje zdjęcia i zmniejsza talię. Nie byli z tego powodu zachwyceni. Pojawiło się mnóstwo krytyki. "Idealna talia wygięła stół, "Przestańcie się na to ludzie nabierać", "To jest retusz i do tego bardzo nieudolny" - czytamy pod postem. Pojawili się również obrońcy Laluny. "Otwarcie się do tego przyznaje, więc w czym problem?", "Wyglądasz bosko" - podkreślali. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Laluna pokazała, co może jeść po operacji żołądka. Nie jest łatwo

Laluna jest również aktywna na TikToku. Na swoim profilu jakiś czas temu pokazała filmik, na którym opowiedziała, co może jeść. Okazało się, że nie jest zbyt łatwo. "Dzisiaj jem zupę krupnik, ale praktycznie ją piję, bo nic innego mi nie przechodzi. Nie jest łatwo (...) - wyznała celebrytka. Podkreśliła, że większe elementy jedzenia musi dobrze pogryźć, ponieważ inaczej nie będzie w stanie ich przełknąć. Jakiś czas temu mówiła, że tęskni za normalnym jedzeniem. Póki co, nie wyobraża sobie jeść więcej. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.