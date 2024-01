Anna Lewandowska mieszka razem z Robertem Lewandowskim i córkami w Katalonii. Hiszpański klimat stał się idealny dla tej rodziny, o czym Lewandowscy chętnie mówią w wywiadach. Kadry z ich luksusowej willi możemy podglądać na Instagramie, skąd trenerka często publikuje zdjęcia w domowych pieleszach. W domu znanej rodziny nie brakuje światła, stonowanych kolorów i nowoczesnych mebli. Salon został wykonany w minimalistycznym stylu, ale na uwagę zasługuje także jedna z łazienek. To wnętrze może niektórych zainspirować.

Zobacz wideo Zielińska ćwiczy z Lewą. Broni ją przed hejtem

Anna Lewandowska pokazała kadr z łazienki. Można poczuć się jak na wakacjach

Trenerka zapozowała do zdjęcia w lustrze w białym stroju i pasującej opasce, którą zakłada, kiedy zajmuje się pielęgnacją twarzy. Lewandowska stawia na sprawdzone kosmetyki z naturalnymi składnikami, a nakłada je w luksusowym wnętrzu - łazience, która stylem przypomina klimat pomieszczeń na Bali. Jedna ze ścian została przeszklona, dlatego też do wnętrza wpada sporo naturalnego światła. Widzimy beżową ławkę tuż przy wolnostojącej wannie, która stanowi synonim luksusu i elegancji. W tle można zauważyć także jasną, drewnianą podłogę oraz drewnianą drabinkę. Jak wam się podoba taka łazienka?

Anna Lewandowska pokazała łazienkę https://www.instagram.com/annalewandowska/

Anna Lewandowska dba o siebie nie tylko dobrymi kosmetykami. Stawia przede wszystkim na sport i zdrowe odżywianie

Trenerka od lat pokazuje, jak dbać o organizm w sposób holistyczny. Okazuje się, że słowo "dieta" nie jest przy tym kluczowe. - Nie chciałabym używać nagminnie słowa dieta, bo tu nie chodzi o dietę, ale zdrowe i świadome odżywianie, które powoduje to, że czujemy się lepiej, a nasz organizm jest zdrowszy, lepiej się regeneruje i ma więcej energii. Jeśli nasze ciało będzie miało więcej energii, to będziemy ogólnie czerpać z życia więcej i robić te wszystkie rzeczy efektywniej, z większym zaangażowaniem, uśmiechem i radością. Dlatego podjadam tę moją owsiankę - po to, żeby mieć więcej energii na treningu - wyznała trenerka w rozmowie dla Medonet, kiedy została zapytana o kwestię diety i aktywności fizycznej. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Anna Lewandowska o dbaniu o siebie KAPiF.pl