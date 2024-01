Jack Nicholson to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych aktorów filmowych naszych czasów. Już w 1975 roku przewidywał to reżyser Mike Nichols. "Będzie jedną z największych gwiazd filmowych wszech czasów" - powiedział w wywiadzie dla "New York Sunday Times". Nicholson ma na koncie 12 oscarowych nominacji i trzy złote statuetki, ale kilka lat temu usunął się w cień. Nie gra już w filmach i nie pojawia się na hollywoodzkich bankietach. Z medialnych doniesień wiemy, że zmaga się ze sporą nadwagą.

Gigant kina zaczynał jako goniec w dziale kreskówek

Jack Nicholson urodził się 22 kwietnia 1937 roku w Neptune City, w stanie New Jersey. Jako nastolatek bardzo interesował się komiksami, zwłaszcza serią o Batmanie. Był wtedy już także zapalonym kinomanem. W liceum zaczął dorabiać jako pomocnik kierownika kina. W 1954 roku po raz pierwszy przybył do Hollywood. Rozpoczął pracę jako goniec w dziale kreskówek wytwórni MGM. Zaczął też uczyć się aktorstwa. Z początku grał w niskobudżetowych horrorach. Przełomowy był dla niego film "Swobodny jeździec" ("Easyrider") z 1969 roku, gdzie zagrał uzależnionego od alkoholu adwokata. Branża filmowa szybko dostrzegła jego talent. Wówczas zdobył swoją pierwszą nominację do Oscara, a jego kariera nabrała rozpędu.

"Najdzikszy dom w Hollywood"

Lata 70. to dla Nicholsona pasmo zawodowych sukcesów. Krytycy filmowi zaczęli stawiać go w jednym rzędzie z Marlonem Brando i Jamesem Deanem. Zagrał m.in. pamiętną rolę detektywa w głośnym filmie Romana Polańskiego "Chinatown". Z kolei za rolę pacjenta szpitala psychiatrycznego w "Locie nad kukułczym gniazdem" Milosa Formana zdobył pierwszą statuetkę Oscara.

W 1977 roku doszło do skandalu w willi Jacka Nicholsona. Roman Polański został tam aresztowany za stosunek z 13-letnią wówczas Samanthą Geimer. W momencie incydentu aktor był jednak poza miastem. Podczas przeszukiwania domu Nicholsona policjanci znaleźli haszysz w pokoju na piętrze. Innych narkotyków nie znaleźli, ale już wtedy posiadłość gwiazdora zyskała miano "najbardziej dzikiego domu w Hollywood". W willi miały odbywać się wieczne imprezy. "Były całodobowe imprezy, drinki, narkotyki, seks i piękne, gorące, chętne dziewczyny, które uwielbiały ćpać tak samo jak chłopcy i dobrze się bawić. (...) W lodówce nigdy nie było jedzenia. Tylko mleko (na wrażliwy żołądek Jacka) i piwo" - wspominał Marc Eliot w nieautoryzowanej biografii "Nicholson".

Jack Nicholson w filmie 'Lot nad kukułczym gniazdem' Jack Nicholson w filmie 'Lot nad kukułczym gniazdem'. Fot. United Artists/AF Archive/EN

Kultowy występ w "Lśnieniu" i drugi Oscar

W 1980 roku Nicholson zagrał w horrorze Stanley'a Kubricka "Lśnienie", na podstawie książki Stephena Kinga. To kolejna kultowa już kreacja w dorobku aktora. W biografii Kubricka możemy przeczytać wspomnienie o pracy z Nicholsonem. "Jego praca jest zawsze ciekawa, wyraźnie przemyślana i ma w sobie czynnik X, magię. Jack szczególnie nadaje się do ról, które wymagają inteligencji... W "Lśnieniu" wierzysz, że jest pisarzem, nieudanym lub innym" - mówił Stanley Kubrick.

Swojego drugiego Oscara zdobył za występ w "Czułych słówkach", gdzie zagrał u boku Shirley MacLaine. W 1989 roku mógł spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i zagrać w "Batmanie" Tima Burtona. Sam Nicholson film określił jako "dzieło pop-artu". Jego kreacja, złoczyńcy Jokera, stała się kultowa.

Kłopoty z prawem

Jackowi Nicholsonowi zdarzało się być na bakier z prawem. W 1994 roku Robert Blank oskarżył go o napaść i wandalizm. Aktor zniszczył mercedesa mężczyzny. Na oczach świadków zmasakrował samochód kijem golfowym. Sprawa zakończyła się ugodą, która opiewała na 500 tysięcy dolarów. Do kolejnego incydentu doszło w 1996 roku. Wówczas pracownica seksualna, Catherine Sheehah, oskarżyła Nicholsona o rozerwanie jej implantów. Sheehah miała być też popchnięta i uderzona przez gwiazdora. Trafiła do szpitala, ale ta sprawa także skończyła się ugodą.

W 1997 roku Nicholson zdobył swojego trzeciego i jak na razie ostatniego Oscara za występ w komedii "Lepiej być nie może".

Hollywoodzki playboy

Nicholson zdobył też reputację playboya i kobieciarza. Ma sześcioro dzieci z pięciu różnych związków. Ożenił się tylko raz, w 1962 roku z aktorką Sandrą Knight. Para rozwiodła się sześć lat później. Głośno było o związku aktora z inną legendą Hollywood, Anjelicą Houston. Spotykali się od 1973 roku, a ostatecznie rozstali w 1990 roku, gdy okazało się, że aktor spodziewa się dziecka z inną kobietą. Później spotykał się m.in. z Larą Flynn Boyle i supermodelką Kate Moss.

Jack Nicholson przyłapany na meczu Lakersów Jack Nicholson przyłapany na meczu Lakersów. Fot. London Entertainment / SplashNews.com/EN

Nicholson ma zmagać się z nadwagą i demencją

Ostatnim filmem, w którym wystąpił Jack Nicholson, jest komedia "Skąd wiesz?" z 2010 roku. Od tego czasu konsekwentnie odrzuca kolejne propozycje. Aktor jest fanem fast foodów, co bardzo odbiło się na jego zdrowiu. Portal RadarOnline podał, że w pewnym momencie ważył nawet 160 kilogramów. Według medialnych doniesień, zmaga się ponoć także z demencją. Okazjonalnie jest widziany na meczach koszykówki swojej ulubionej drużyny, LA Lakers. Ostatni raz w kwietniu 2023 roku. Nie wiadomo, czy 86-letni emerytowany aktor wróci jeszcze na ekrany kin.