Karina Bosak na dobre wkroczyła do świata polityki. W 2023 roku wystartowała w wyborach parlamentarnych z drugiego miejsca na liście Konfederacji. Chociaż żona Krzysztofa Bosaka była w zaawansowanej ciąży i nie mogła prowadzić głośnej kampanii, to uzyskała bardzo wysoki wynik, który zagwarantował jej miejsce w Sejmie. Kobietę poparło ponad 21 tysięcy wyborców. Zdobyła dwukrotnie większy wynik od Janusza Korwin-Mikkego. Co wiemy o karierze, życiu i przekonaniach Kariny Bosak?

Karina Bosak jest z wykształcenia prawniczką. Dziś działa w Ordo Iuris

Karina Bosak urodziła się w 1988 roku w Szczecinie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Polityczka rozpoczynała swoją karierę zawodową jako stażystka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2013 roku była koordynatorem prawnym w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Później zmieniła stanowisko i pracowała jako asystentka sędziego. Od 2014 roku Karina Bosak prężnie działa w Ordo luris, czyli fundacji utworzonej przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi. Organizacja zrzesza młodych prawników o konserwatywnych poglądach. Fundacja odpowiada m.in. za zainicjowanie projektu "Stop aborcji", który został odrzucony przez Sejm. Karina Bosak objęła w Ordo Iuris stanowisko analityczki i została dyrektorką Centrum Wolności Religijnej.

Karina Bosak prywatnie jest żoną i matką

Karina Bosak wzięła ślub z Krzysztofem Bosakiem w lutym 2020 roku. Małżeństwo ma trójkę dzieci: Artura Maksymiliana, Daniela Ksawerego i Emilię Marię. Zdaniem Kariny Bosak macierzyństwo jest zakorzenione w każdej z kobiet. - Bez względu na to, czy zostanie matką w rzeczywistości, czy nie, potrzeba opieki, troski i kochania jest w kobiecie naturalna. Szczególnie kobiety powinny w sobie te wartości pielęgnować, rozwijać i wzajemnie się w nich wspierać - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską.

Karina Bosak jest przeciwniczką aborcji i szczepionek na COVID-19

Żona Krzysztofa Bosaka nie ukrywa swoich poglądów. Otwarcie mówi o tym, że jest przeciwniczką przerywania ciąży. - Aborcja jest zabójstwem nienarodzonego dziecka i jako taka powinna być zabroniona, z wyjątkiem poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia matki - mówiła dla Wirtualnej Polski. Karina Bosak jasno określiła również swój pogląd na temat szczepionek podczas pandemii. Czy jest ich zwolenniczką? - Nie czekam i nie zamierzam się zaszczepiać na koronawirusa. Nie mam do tego przekonania. Jeśli chodzi ogólnie o temat szczepień, to obecnie jest to bardziej skomplikowana kwestia - mówiła w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Nowe zdjęcia Bosaków z Sejmu (wcale niepozowane) tuż przed głosowaniem za jego odwołaniem. Tak się ociepla wizerunek

Karina Bosak Fot. KAPiF.pl