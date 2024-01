Piotr Swend to postać, którą kojarzy większość polskich widzów. Aktor, który ma zespół Downa, zyskał ogromną popularność 25 lat temu dzięki serialowi "Klan". Rola Maćka sprawiła, że Swend w mgnieniu oka zdobył wielu fanów i przestał być anonimowy. Doskonale odnajduje się w wybranym przed laty zawodzie i obecnie pracuje w jednym z warszawskich teatrów. Mimo bezdyskusyjnego talentu wciąż jednak musi mierzyć się z przykrymi sytuacjami w życiu prywatnym.

Piotr Swend odnalazł się na deskach teatru. Zawód aktora wykonuje już od ponad 20 lat

"Klan" okazał się dla Piotra Swenda kluczem do sukcesu. Aktor dołączył do obsady jeszcze jako dziecko i niemal natychmiast zdobył sympatię widzów. Jego serialowi rodzice - Grażyna i Rysiek - otoczyli go opieką i doskonale wcielili się w odgrywane role. Bożenka, czyli serialowa siostra Swenda, podobnie jak on cały czas kojarzona jest głównie z produkcją Telewizji Polskiej. Aktor dzięki występom przed szerszą publicznością normalizuje zespół Downa i przybliża kulisy życia z tą właśnie chorobą osobom, które nie mają o niej pojęcia. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla Telewizji Polskiej Piotr Swend zdradził, czym obecnie zajmuje się zawodowo i opowiedział o dyskryminacji, której cały czas musi stawiać czoła. "Gram samego siebie, Maćka, i jestem bardzo doświadczony, bo mam kontakt z widzami, ze sceną, ze scenografami i strojami" - wyjawił Piotr Szwend.

Piotr Swend wciąż mierzy się z dyskryminacją. Jedna sytuacja szczególnie zapadła mu w pamięć

W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem Piotr Swend wyjawił, że odnalazł się na deskach teatru i jest w obsadzie jednego ze spektakli. Aktor nie ukrywa, że wykonywany zawód sprawia mu ogromną przyjemność. Podczas rozmowy nadmienił, że doskonale czuje się na ściankach, w blasku fleszy. Czerwony dywan to dla niego wyjątkowe miejsce. Mimo wielu przyjemności Piotr zdradził, że wciąż musi mierzyć się z nieprzyjemnymi sytuacjami. Doskonale zapamiętał jedną z nich. Pewnego razu podczas jazdy autobusem stał się obiektem żartów dresiarzy. Grupka młodych mężczyzn jawnie z niego drwiła i szydziła z powodu choroby.

Pamiętam, to było w autobusie. Było trzech panów w kapturach. Wyzwali mnie od najgorszego. Złości mnie to, dlaczego ja jestem poniżany przez grupkę dresiarzy - wyjawił Piotr Swend w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.

