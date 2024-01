Antoni Pawlicki to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Rozpoznawalność przyniosły mu zarówno role w serialach, jak i typowo kinowe produkcje. Pawlicki w mgnieniu oka zdobył całkiem sporo fanów, czego dowodem jest zainteresowanie w mediach społecznościowych. Nie każdy wie, że aktor ma brata. Jan również odniósł zawodowy sukces, ale nie poszedł w ślady Antoniego. Podobnie jak on wybrał telewizję, lecz na swój własny, nieco bardziej zakulisowy sposób.

Antoni Pawlicki ma brata, który również zrobił telewizyjną karierę. Jan ma na swoim koncie dyrektorskie stanowisko w TVP

Jan Pawlicki to syn operatora Tadeusza Pawlickiego oraz brat znanego szerszej publiczności aktora Antoniego Pawlickiego. Mężczyzna urodził się 29 sierpnia 1978 roku i od dawna związany jest z telewizją. Początkowo pracował jako dziennikarz i scenarzysta. W 2005 roku Jan został reporterem telewizji TVN i stanowisko to okazało się przepustką do kariery. Dwa lata później Pawlicki awansował na dziennikarza Discovery Historia. To jednak rok 2008 okazał się dla Jana Pawlickiego przełomowy. Został on wtedy bowiem wiceszefem redakcji publicystyki TVP Info. W swojej karierze zawodowej współpracował także z TV Republika.

Jan Pawlicki był dyrektorem TVP. Powierzoną mu funkcję sprawował przez kilka miesięcy

Najbardziej imponującą posadą na koncie Jana Pawlickiego jest bezdyskusyjnie stanowisko dyrektora Jedynki Telewizji Polskiej. Pawlicki pełnił tę funkcję od stycznia do lipca 2016 roku. Od dwóch lat brat popularnego aktora jest redaktorem naczelnym kanału News24. Mimo że Jan nie poszedł identyczną ścieżką co Antoni, to ich drogi niejako się krzyżują. Dowodem na to jest chociażby rola Antoniego w serialu "Czas honoru". Produkcja ta swego czasu była emitowana właśnie na Jedynce. Jan Pawlicki przejął stanowisko po Andrzeju Andrysiaku, który poszedł na urlop niedługo po uruchomieniu stacji News24. Obecnie to właśnie on odpowiada za cały kanał i jest decyzyjną osobą w firmie, która zdobywa coraz większą rozpoznawalność.

