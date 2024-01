TV Republika przygarnęła największe gwiazdy propagandowej TVP za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Danuta Holecka po zerwaniu dwóch umów z Telewizją Polską została prowadzącą serwis określany jako informacyjny. Do stacji przeszli też Miłosz Kłeczek, Michał Rachoń i Michał Adamczyk. Za nimi podążyli sympatycy reżimowej telewizji, którzy nie godzą się na zmiany, które zachodzą teraz w telewizji publicznej. Choć TV Republika odnotowuje wzrost oglądalności, to jednocześnie traci reklamodawców. Nie wszyscy zrywają umowy, jak np. Wedel. Firma znalazła jednak sposób, by pokazać, co myśli o działaniach pracowników i gości kanału.

Wedel pokazuje tarczę z definicją mowy nienawiści w TV Republika

Jednym z zaproszonych rozmówców TV Republika był Jan Pietrzak. Jego skandaliczne słowa o migrantach i barakach w m.in. Auschwitz, o czym przeczytacie TUTAJ, wywołały lawinę skarg do KRRiT. Popis dał także Marek Król, publicysta, który głosił, że migrantom "należy założyć chipy". Nim także zajmie się KRRiT. Na te ohydne i niedopuszczalne wypowiedzi zareagowali również reklamodawcy. Na antenie TV Republika nie chce się pokazywać już wiele firm, w tym Wedel. Zamiast reklamy widzowie mogą zobaczyć planszę z niebieskim tłem. "Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie wykupionego z wyprzedzeniem czasu antenowego na emisję planszy prezentującej definicję mowy nienawiści autorstwa Rady Europy" - dowiedział się portal Wirtualne Media od biura prasowego producenta słodyczy.

"Potwierdzamy, że firma Wedel zainicjowała publikację planszy edukacyjnej, będącej symbolicznym wyrazem sprzeciwu wobec ksenofobicznym i rasistowskim wypowiedziom prezentowanym na antenie, sprzecznym z naszymi wartościami. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie wykupionego z wyprzedzeniem czasu antenowego na emisję planszy prezentującej definicję mowy nienawiści autorstwa Rady Europy. Będzie ona emitowana do momentu formalnego wycofania naszych reklam ze stacji" - przekazało jeszcze portalowi biuro prasowe Wedla. Dlaczego nie zerwali umowy? To nie jest wcale takie łatwe. Reklamy sprzedawane są przeważnie w pakiecie przez Polsat Media, a rezygnacja wiązałaby się ze sporymi kosztami i karami. Poniżej umieszczamy zdjęcie ekranu:

Wedel nie pokazuje swoich reklam w TV Republika. To widzą widzowie Screen z Instagram.com/ michalmarszal

TV Republika i mowa nienawiści. Tak mówią o innych

TV Republika działa w stylu dawnej TVP. W ostatnim wydaniu "Dzisiaj" widzowie usłyszeli hejt na Marka Czyża, prowadzącego "19.30" (format zastąpił "Wiadomości"). Został określony jako "funkcjonariusz neo-TVP", o czym pisaliśmy TUTAJ. W formie jest także "paskowy".