Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski od jakiegoś czasu tworzą relację. Ich związek już na początku budził kontrowersje. Wszystko przez ogromną różnicę wieku. Przedsiębiorca jest starszy aż o 48 lat od modelki. Para poznała się w 2018 roku w hotelu, którego właścicielem jest Wojciechowski. Mężczyzna zobaczył Patrycję na wybiegu podczas pokazu Evy Minge. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn, Augustyn. Para na co dzień prowadzi wyjątkowo luksusowe życie. Ostatnio miliarder obchodził 77. urodziny. Z tej okazji zakochani wraz z dzieckiem wybrali się do Dubaju. Tak Wojciechowski spędził swój dzień.

Zobacz wideo Tak Wojciechowski i Tuchlińska bawili się na wakacjach! Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Tak Patrycja Tuchlińska świętowała 77. urodziny partnera. Miliarder był zadowolony?

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski nierzadko wybierają się do Dubaju. Para z chęcią wylatuje na wakacje do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tym razem okazja była wyjątkowa. 17 stycznia miliarder obchodził 77. urodziny. Z tej okazji Tuchlińska zorganizowała rodzinne przyjęcie na jednym z najwyższych pięter Burdż al-Arab. W pomieszczeniu nie brakowało różnego rodzaju kwiatów. Wojciechowski otrzymał co najmniej trzy ogromne bukiety. W jednej części pokoju pojawiła się również dekoracja z czerwonych balonów w kształcie serc. Na profilu instagramowym Tuchlińskiej królował trzyletni Augustyn, który zachwycał się specjalnymi wyjątkami. Nie da się ukryć, że luksusowe świętowanie urodzin nie należało do najtańszych wydatków. Ponadto na jednym ze zdjęć można zobaczyć niewielki upominek z logiem Dolce&Gabbana. Myślicie, że Wojciechowski był zadowolony? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski mieli kryzys? Para rozwiała plotki

W ostatnim czasie w sieci pojawiało się mnóstwo spekulacji, według których Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski mieli przechodzić poważny kryzys. W mediach nie zabrakło plotek na temat rozpadu związku. Modelka postanowiła zakończyć wszelkie doniesienia. Niedawno kobieta opublikowała zdjęcie z ukochanym. Pokazała, że kompletnie nie przejmuje się plotkami. Na jej profilu na Instagramie fani mogli zobaczyć relację z 30. urodzin firmy, której Józef Wojciechowski jest udziałowcem. Z tej okazji Tuchlińska zaprezentowała się w złotej sukni. Wygląda na to, że relacja pary ma się dobrze. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Patrycja Tuchlińska pokazała mamę. Tak wygląda przyszła teściowa Józefa Wojciechowskiego

