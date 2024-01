Filip Chajzer to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych postaci związanych z telewizją TVN. Rozpoznawalność przyniosły mu nie tylko dokonania zawodowe, lecz także kontrowersyjne wypowiedzi na wszelakie tematy. Chajzer przez długi czas wcielał się w rolę prowadzącego "Dzień dobry TVN", a u jego boku pojawiała się Małgorzata Ohme. Wydawać by się mogło doskonale dobrany duet ostatecznie zniknął z anteny i przestał witać widzów. Prezenter nie usunął się jednak w cień i wciąż obecny jest w show-biznesowym świecie. Poseł Jarosław Sachajko, członek koła Kukiz’15, podczas przemówienia w Sejmie powołał się na niedawne słowa Chajzera. Wypowiedź dotyczyła Telewizji Polskiej.

Filip Chajzer wspomniany podczas sejmowej debaty. Chodzi o jego słowa na temat kondycji TVP

Od niedawna obrady Sejmu budzą ogromne zainteresowanie. Wszystko z powodu zmian, które pojawiły się na polskiej scenie politycznej. Wiele osób z zaciekawieniem śledzi, co dzieje się w kraju, i komentuje poczynania posłów. Zdaje się, że Jarosław Sachajko uważnie przygląda się show-biznesowym nowinkom - dowód tego dał 17 stycznia podczas debaty w Sejmie nad wotum nieufności PiS dla ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. To właśnie wtedy wspomniał o gwiazdorze TVN Filipie Chajzerze. "Nawet Filip Chajzer, gwiazda TVN-u, zauważa, że to, co pan zrobił (Sienkiewicz - przyp. red.), to jest skrajność, z którą się nie zgadza" - oznajmił z mównicy poseł.

Jarosław Sachajko powołał się na słowa Filipa Chajzera. Przytoczył je podczas debaty w Sejmie

O które słowa Filipa Chajzera chodziło? W wywiadzie dla portalu Jastrząb Post prezenter wyjawił swoje poglądy i jasno określił, co mu przeszkadza. Zdaniem Chajzera niektóre działania mające na celu "depisyzację" Telewizji Polskiej nie powinny mieć miejsca i są po prostu, jego zdaniem, nie w porządku. Wywiad z byłym prowadzącym "Dzień dobry TVN" ukazał się na YouTubie 29 grudnia. Cały czas zbiera coraz więcej wyświetleń.

Ja nie lubię skrajności. Tak jak nie podobała mi się ta dotychczasowa skrajność, tak w tym przypadku liczyłem na równowagę, że będzie fajnie, normalnie. Tymczasem dostałem skrajność w drugą stronę, co mi się nie podoba. Mówię to teraz jako widz. Jako zwykły gość w białej bluzie. To wszystko poszło w stronę skrajną. Jedni byli tacy, a drudzy postanowili się na nich zemścić i tak to wygląda. Powiem więcej - ja oglądałem i "Fakty", i "Wiadomości". Po to, aby na koniec po jednym i po drugim wyciągnąć sobie coś, co ja uważam, teraz obawiam się, że dostanę dwa razy "Fakty" - powiedział Filip Chajzer w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post.

