Nergal zazwyczaj stroni od blasku fleszy i trzyma życie prywatne z dala od mediów. Wiele lat temu muzyk związany był z Dodą, jednak rozstali się w nie najlepszych relacjach. Piosenkarka po latach wyznała, że lider grupy Behemoth zerwał z nią przez telefon. Od tamtej pory Darski był w wielu związkach, żaden z nich nie przetrwał. Od pewnego czasu wokalista znów jest zakochany. Ostatnio z okazji urodzin partnerki zdecydował się wreszcie pokazać zdjęcie z wybranką.

Nergal na zdjęciu z nową ukochaną. Złożył jej enigmatyczne życzenia. "Odliczam"

Nergal od jakiegoś czasu sugerował, że jego serce znów jest zajęte. Jakiś czas temu na instagramowym profilu muzyka zaczęły się pojawiać kobiece stopy. Na jednym z nagrań Darski zaprezentował nawet, jak maluje swojej partnerce paznokcie. Ostatnio wokalista zdecydował się na kolejny krok i pokazał twarz wybranki. Z okazji urodzin ukochanej opublikował romantyczny kadr, na którym wraz ze swoją lubą pozuje w basenie. Lider grupy Behemoth nie zapomniał też o życzeniach, które mogą wydać się dość enigmatyczne.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie. 26 i pół… I odliczam dalej... - napisał na Instagramie Nergal.

Jakiś czas temu w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Darski wyznał, że na przestrzeni zmieniło się jego podejście do związków. - Kiedy kogoś poznawałem, czekałem na "znaki". Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego. Jest decyzja, a potem ciężka praca - mówił.

Nergal z partnerką Instagram/nergal69

Fani kibicują nowemu związkowi Nergala. "Zasłużyłeś na to!"

Opublikowane przez Nergala zdjęcie wzbudziło entuzjazm fanów. "Ale piękna! Wszystkiego najlepszego", "Wszystkiego dobrego, oboje świetnie wyglądacie", "Dobra robota, przyjacielu. Zasłużyłeś na to!", "Miłość jest w powietrzu"- czytamy w komentarzach. Pojawiło się też kilka uszczypliwych komentarzy, nawiązujących do różnicy wieku, która ma dzielić zakochanych. Jeden z internautów zauważył jednak, że wybranka Nergala prawdopodobnie wcale nie ma 26 lat. "Wszyscy żartują, ale tam jest napisane '26 i pół', czyli w sumie to nie daje 39? A nawet jeśli ma 26 lat, to przecież ich sprawa" - pisze fan artysty.