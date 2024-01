Karolina Gilon od jakiegoś czasu jest zakochana. Modelka wypoczywa obecnie u boku partnera na słonecznych Malediwach. Choć prezenterka do tej pory nie ujawniła tożsamości wybranka, internauci mają swoje podejrzenia. Ostatnio celebrytka opublikowała na InstaStories zdjęcie, które zdaje się potwierdzać ich domysły. Gospodyni "Love Island" prawdopodobnie spotyka się z jednym z uczestników poprzednich edycji.

Wiemy, kim jest chłopak Karoliny Gilon. To uczestnik "Love Island". Złamał niejedno serce

Pod koniec 2023 roku Karolina Gilon w rozmowie z portalem Pudelek zdradziła, że jej serce jest już zajęte. Celebrytka nie ukrywała, że straciła głowę dla mężczyzny, który wcześniej był jej przyjacielem. - Jesteśmy w sobie zakochani. Wiem, że przetrwamy wszystko. (…) Skupiamy się na sobie. Sami jesteśmy zaskoczeni, że się w sobie zakochaliśmy. Jesteśmy w szoku. To była prawdziwa strzała Amora. Ja się zakochałam po uszy - wyznała modelka. Wszystko wskazuje na to, że partnerem prezenterki jest Mateusz Świerczyński z siódmej edycji "Love Island". Zakochanych zdradziła relacja na InstaStories. Obydwoje dodali fotografie z dokładnie tego samego miejsca.

W programie Świerczyński był w burzliwym związku z Alicją. Ich relacja rozwinęła się bardzo szybko, by równie szybko się zakończyć. Kiedy Ostrouch opuściła "Wyspę Miłości" Mateusz błyskawicznie stworzył parę z Sandrą Dorsz znaną z udziału w "Top Model". Zakochani dotarli aż do finału, jednak nie udało im się wygrać. Po programie byli ze sobą kilka miesięcy, jednak w lipcu 2023 roku poinformowali fanów o rozstaniu.

Karolina Gilon zapowiada dziewiątą edycję "Love Island". Już wkrótce poznamy nowych uczestników

Program "Love Island" już wkrótce powróci na antenę TV4. Nabór do dziewiątego sezonu został ogłoszony już na początku listopada 2023 roku. Jakiś czas temu Karolina Gilon ogłosiła na Instagramie datę premiery nowej edycji miłosnego reality show. Okazuje się, że fani "Wyspy Miłości" będą musieli jeszcze trochę poczekać na kolejną odsłonę. "4 marca wracamy do was" - zapowiedziała prezenterka na InstaStories.