Maciej Orłoś od 4. stycznia znowu prowadzi "Teleexpress". W czasach gdy TVP była tubą propagandową PiS-u, w programie nie było go 7,5 roku. Jego powrót oburza posłankę Teresę Pamułę. Aby wypaść bardziej wiarygodnie, gdy zabrała głos na sali plenarnej na obradach w środę, powołała się na rzekomą opinię mieszkańców ze swojej miejscowości, którzy mają podzielać jej zdanie. Co na to znany z roli Czarka w "Na Wspólnej" Michał Kurek? Tak się składa, że on podobnie jak kontrowersyjna posłanka, pochodzi z Lubaczowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjna wypowiedź posłanki PiS-u o Macieju Orłosie

Znany mieszkaniec Lubaczowa odpowiada na słowa Teresy Pamuły z PiS. Poszło o Macieja Orłosia

- Wstydźcie się przed wyborcami, przed mieszkańcami Polski, obywatelami Małopolski, Podkarpacia. Co zrobiliście z telewizją, zniszczyliście tę telewizję. Nie mogą tego oglądać. Przychodzą do mnie mieszkańcy Lubaczowa i mówią: "Nie możemy oglądać tego pana Orłosia, jak on się postarzał, co on wygaduje" - grzmiała Teresa Pamuła z mównicy. Z jej słowami nie utożsamia się aktor, którego widzowie znają z "Na Wspólnej", "Ojca Mateusza", "Rafiego" czy "Zakochanych po uszy". W rozmowie z Plotkiem zwrócił uwagę na wiek posłanki.

Jak zobaczyłem pierwszy raz te nagłówki, myślałem, że to żart, ale niestety te słowa padły. Jako Lubaczowianin, który od lat dba o promocję swojego regionu, mam prośbę. Pani Tereso, proszę nie wypowiadać się w imieniu wszystkich mieszkańców Lubaczowa, bo inaczej będę musiał się wymeldować z rodzinnego domu. A jeśli chodzi o komentarze na temat wieku pana Macieja Orłosia, to uważam, że są poniżej jakiegokolwiek poziomu taktu, a jak się zerknie na pani pesel, to trąca to hipokryzją - powiedział Plotkowi Michał Kurek.

Maciej Orłoś odpowiedział posłance Prawa i Sprawiedliwości

Przypomnijmy, że po słowach posłanki skontaktowaliśmy się też z Maciejem Orłosiem. Dziennikarz, jak to ma w swoim zwyczaju, wykazał się klasą i poczuciem humoru. Zapewnił, że nie każe nikomu, by go oglądał na ekranie. - Po pierwsze, życzę każdemu w tym wielu politykom PiS żeby postarzeli się tak jak ja. Po drugie - nie wygaduję, tylko w programie informacyjnym przekazuję informacje (co faktycznie dla pani poseł może być czymś nowym). I po trzecie - jak się komuś nie podoba normalność w telewizji, zawsze może się przełączyć na TV Republika - powiedział Plotkowi Maciej Orłoś. Ciekawe czy on i Michał Kurek, doczekają się odpowiedzi od Pamuły? Będziemy was informować.

Michał Kurek na planie. Michał Kurek odpowiedział posłance PiS-u. Fot. Kapif.pl