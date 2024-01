U Magdy Gessler biesiad i rozmów do późnego wieczora nigdy za wiele. Znana restauratorka wielokrotnie wspominała w wywiadach, że uwielbia spędzać czas na rozmowach z przyjaciółmi i znajomymi, wśród których znajduje się też wielu przedstawicieli polskiego show-biznesu. Ostatnio Gessler spotkała się z kolei ze znanym przedsiębiorcą i politykiem, Januszem Palikotem. "Kreatorka smaku i stylu", jak określa ją wizytówka w "Kuchennych rewolucjach", bawiła się znakomicie.

Magda Gessler przy jednym stole z Palikotem. "Kulisy melanżu"

Na wspomnianym materiale widzimy restauratorkę w towarzystwie między innymi Janusza Palikota. Wideo miało być pewnie kolejną reklamą alkoholu polityka oraz jednocześnie jego książki "Kulisy Biznes-Show, czyli jak wydałem 220 mln". Jak wyszedł efekt finalny? Niektórych oburzyły wypowiedziane na filmiku słowa. Magda Gessler chwyciła za podłużne opakowanie i pozwoliła sobie na szczery komentarz. - Wygląda jak duży k**as, który zawsze sterczy! Więc po wódce tak proszę państwa [sterczy - przy red.], tak, jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości, bo był nieśmiały czy coś takiego, to po tej wódce tak jest hero [bohater - przyp. red.], i nie trzeba tych środków, co to tam czarują, czarują w internecie. Nie! - powiedziała restauratorka. Pod postem Palikota, który znajdziecie pod tym linkiem, nie brakuje komentarzy, w których internauci wyrażają swoje zdziwienie. "Nie wierzę", "Kulisy melanżu", "Nic bardziej żenującego dziś nie zobaczę" - czytamy na X.

Janusz Palikot ostatnio jadł w towarzystwie Gessler. Wkrótce spotka się na kolacji ze zwycięzcą aukcji WOŚP

W związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wielu celebrytów pragnie wesprzeć tę inicjatywę za pośrednictwem aukcji, której zwycięzca udaje się z nimi na kolację. W tym gronie znalazł się też Janusz Palikot. "Nasze wspólne spotkanie może być fantastyczną okazją nie tylko do celebracji tej wyjątkowej inicjatywy, ale także przestrzenią do poznania się i wymiany myśli. Jako gospodarz obiecuję, że zadbam o niepowtarzalną atmosferę, najlepsze jedzenie, pozytywne emocje i ciekawe tematy do długiej rozmowy. Weź udział w licytacji, wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i spędź ze mną udany wieczór, pełen dobrego jedzenia i rozmów" - czytamy w opisie aukcji. Część wierzycieli Palikota zaapelowała o zdjęcie tej oferty ze względu na to, że polityk "okradł tysiące ludzi", co czytamy w liście na Bankier.pl. Po fotografie dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

