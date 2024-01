Vito Bambino dał się poznać jako utalentowany artysta. Mateusz Dopieralski, bo tak naprawdę nazywa się muzyk, od ponad dwudziestu lat jest obecny na polskiej scenie. Od jakiegoś czasu zdobywa coraz większą popularność. Przez długi czas oprócz śpiewu angażował się również w aktorstwo. Piosenkarz wychowywał się w Niemczech. Współpracował między innymi z Sanah, Dawidem Podsiadło czy Darią Zawiałow.

Vito Bambino wyznał sekret. Niedługo jego rodzina się powiększy

Vito Bambino nie mówi dużo na temat swojego życia prywatnego. Mało kto wie, że muzyk ma żonę. Jego ukochaną jest Agata Di Prima-Dopieralski. Para doczekała się syna, który niedawno skończył dwa lata. To jednak nie wszystko. Na profilu żony artysty pojawił się wpis, z którego fani mogli się dowiedzieć, dlaczego jego zdaniem rok 2024 będzie wyjątkowy. Okazało się, że rodzina Dopieralskich już niedługo się powiększy. "Spodziewamy się naszego drugiego dziecka. Trzymałam tę informację w tajemnicy przed wirtualnym światem przez dziewięć miesięcy i podobało mi się to. Teraz jednak czuję, że przyszła pora, by się tym podzielić" - napisała ukochana Vito Bambino na profilu na Instagramie. Fani złożyli piosenkarzowi i jego żonie gratulacje. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Kim jest żona Vito Bambino? W taki sposób się poznali

Vito Bambino poznał swoją ukochaną w nietypowy sposób. Tak naprawdę połączyła ich siostra muzyka, która ich ze sobą poznała. Początkowo małżeństwo planowało zostawić swoją relację na poziomie przyjaźni. Z czasem jednak oboje się zakochali. W 2017 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się w Kolonii. Rok później zdecydowali się na uroczystość, która miała miejsce w Polsce. Jakiś czas temu Vito Bambino wypowiedział się na temat ukochanej. - Ona jest supermamą i świetnie prowadzi naszą najważniejszą firmę, czyli wychowanie syna - chwalił żonę w wywiadzie z "Twoim Stylem". ZOBACZ TEŻ: Stanisław Soyka i Vito Bambino na scenie. Ten drugi zmiażdżony przez internautów. "Kompletny brak szacunku"