Wojciech Modest Amaro zostanie dziadkiem. W ciąży jest jego pasierbica

Wojciech Modest Amaro do niedawna był właścicielem jednej z najbardziej uznanych restauracji w Warszawie. Wziął także udział w programie "Top Chef" i "Hell's Kitchen", gdzie w roli piekielnego szefa kuchni musztrował młodych kucharzy. Jakiś czas temu restaurator za sprawą nawrócenia całkowicie wycofał się z życia publicznego i wyprowadził się na ranczo. Wyznał, że Bóg dał mu znak, aby odszedł z telewizji. - Zostawiłem za sobą całkowicie swoje życie i staram się żyć stylem Maryi. (...) Pan posłał nas w miejsce zupełnie dla nas nieznane, powołał do rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy. Jezus z rybaka zrobił pasterza, a więc i z kucharza może zrobić kogo tylko chce (...) Najbardziej żałuję tego, że kuchnia i związany z nią sukces w pewnym momencie stały się dla mnie bożkiem. - powiedział na gościnnym wykładzie w trakcie Festiwalu Życia na Śląsku. Amaro właśnie podzielił się radosną nowiną. Wkrótce jego rodzina się powiększy.

Wojciech Modest Amaro opublikował radosne wieści. "Będziemy dziadkami!"

Wojciech Modest Amaro w 2022 roku opublikował relację ze ślubu córki swojej żony, Karoliny. Na profilu restauratora pojawiły się m.in. zdjęcia z uśmiechniętą młodą parą. Można było także podpatrzeć weselne menu. Jak się okazuje, córka Agnieszki Amaro jest w ciąży i wkrótce urodzi. Dumny ojczym radosną nowiną pochwalił się w sieci. Wojciech Amaro zdradził przy okazji płeć i imię dziecka. Wybór jest bardzo nietypowy, dziewczynka będzie miała na imię Rita. Cała rodzina świętowała nadejście nowego członka rodziny podczas wyjątkowego przyjęcia, a relacją z imprezy restaurator podzielił się w sieci. Nagranie znajdziecie na dole strony.

Będziemy dziadkami! To najpiękniejsze wydarzenie nowego roku. Rita we can't wait to meet you (Rita, nie możemy się doczekać, kiedy cię poznamy - ang. tłum. red) - napisał restaurator.

Wojciech Modest Amaro ogłosił radosną nowinę fot. screen instagram.com/wojciechmodestamaro

Wojciech Modest Amaro otwarcie mówi o Bogu. "Pewnie niektórzy myślą, że Modest postradał zmysły"

Pod nagraniem opublikowanym przez Wojciecha Amaro pojawiły się gratulacje od rodziny i fanów. Wojciech Amaro wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego wiara. Widać, że gromadzi wokół siebie ludzi o podobnych wartościach. "Piękne imię! Niech Bóg wam błogosławi", "Rita - pięknie. Wszystkiego najlepszego", "Niech Bóg błogosławi wszystkie dzieci. Gratuluje, będziecie cudownymi dziadkami" - czytamy w komentarzach. Restaurator w wywiadach chętnie porusza temat swojego nawrócenia, a do swojego domu zaprasza kamery. Na ranczo Amaro ma nawet prywatną kapliczkę, gdzie modli się z żoną. Małżeństwo mówiąc o wierze, nie zawsze spotyka się z aprobatą. W 2022 roku w rozmowie z portalem weekend.gazeta.pl Agnieszka Amaro odniosła się do tych krytycznych głosów. - Pewnie niektórzy myślą, że Modest postradał zmysły. A przecież żyjemy w kraju, w którym wiara katolicka jest bardzo ważna. Zatem co jest dziwnego w tym, że ktoś deklaruje: jestem katolikiem? Nie stał się wyznawcą sekciarskiej religii, tylko powszechnie uznanej wiary - podsumała żona restauratora.

Wojciech Modest Amaro z rodziną fot. kapif.pl