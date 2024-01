'Azja Express'. Znamy kolejne nazwisko? To żona celebryty

Program "Azja Express" wystartował w 2016 roku i do dzisiaj cieszy się sporą popularnością. Pierwsze trzy edycje prowadzącą była Agnieszka Woźniak-Starak, którą później zastąpiła Daria Ładocha. Do tej pory powstało pięć sezonów - trzy zrealizowane w Azji, a dwa w Ameryce Południowej (pod nazwą "Ameryka Express"). Ostatni z nich wygrała Andziaks wraz z mężem Luką Trochonowiczem. Wiemy już, że show TVN-u wróci do stacji w jesiennej ramówce. Do mediów przedostają się pierwsze nazwiska, które mają wziąć udział w show. Atmosferę podgrzała właśnie Maja Rutkowski - żona detektywa bez licencji Krzysztofa Rutkowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Andziaks była u jasnowidza przed "Azją Express"

"Azja Express". Maja Rutkowski kolejną uczestniczką programu? Podgrzała atmosferę na Instagramie

Maja Rutkowski wrzuciła na Instagram zrzut ekranu, na którym widzimy wiadomość rzekomo wysłaną od osoby z produkcji programu. "Dzień dobry, Dorota 'Azja Express TVN', zapraszam serdecznie - Filipiny, Tajwan, luty 2024" - czytamy. Maja Rutkowski podpisała wiadomość dość sugestywnie. "Jak myślicie, przyjęłam zaproszenie?" - zagaiła do obserwatorów. Zdjęcia Mai Rutkowski znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Maja i Krzysztof Rutkowski, córka Kaja Bajor fot. KAPiF.pl

"Azja Express" wraca. W kolejnej edycji udział weźmie Jan Błachowicz oraz Jessica Mercedes

Jak udało się ustalić portalowi Wirtualnemedia.pl, kolejna edycja reality-show "Azja Express" jest już w przygotowaniu. Udział w nowej edycji programu potwierdził Jan Błachowicz, który był gościem "Dzień dobry TVN". Ujawnił też, z kim wystąpi w parze. - Z kolegą. Kolega Józek, góral, hej! - powiedział Błachowicz. Jan Błachowicz to polski zawodnik mieszanych sztuk walki MMA, utytułowany zawodnik grapplingu (walki na chwyty) i boksu tajskiego. Z informacji, które zdobył Plotek, wiemy również, że w szóstym sezonie zobaczymy Jessicę Mercedes. Influencerka ma wystąpić w parze z bratem Justinem, szefem kuchni i instruktorem jogi. Już jakiś czas temu Jessica w mediach informowała, że wyrusza na dłuższą podróż po Azji z plecakiem. Kogo jeszcze obstawiacie lub kogo chcielibyście zobaczyć w nadchodzącej edycji?