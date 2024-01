W ostatnim czasie sporo transferów do TVP. Nic dziwnego - u publicznego nadawcy znajdziemy obecnie odświeżone wersje flagowych formatów, jak chociażby "19.30" czy "Teleexpress", który ponownie prowadzi Maciej Orłoś. Co wiadomo natomiast o powrocie Grzegorza Nawrockiego? Dziennikarz miał odejść z TVP w ramach protestu, a obecnie możemy zobaczyć go na antenie TVP Info.

Zobacz wideo Przechodnie o zmianach w TVP

Grzegorz Nawrocki to autor "Dramatu w trzech aktach". Kiedyś zdenerwował Kaczyńskich

Część widzów kojarzy prezentera z TVP Polonia. Widzieliśmy Nawrockiego ponadto w "Newsroomie", "Woronicza 17" oraz w "Punkcie widzenia". Współtworzył także "Tygodnik.pl" i magazyn "Halo Polonia". Razem z Witoldem Krasuckim stworzył dokument "Dramat w trzech aktach", który był emitowany w TVP1 za czasów urzędowania Lecha Kaczyńskiego jako ministra sprawiedliwości. To właśnie wskutek tego formatu prezenterzy otrzymali antynagrodę "Hiena roku" od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W uzasadnieniu przy tym wyróżnieniu wspomniano, że autorzy dokumentu "nie zachowali bezstronności w relacjach, rzetelności i dokładności w informacjach, nie przedstawili dokumentów mogących potwierdzić finansowanie znanych polityków ze źródeł FOZZ, ponadto manipulowali materiałami filmowymi". We wspomnianym materiale zasugerowano bowiem, że Lech i Jarosław Kaczyńscy wyrażali zgodę na pobieranie przez polityków Porozumienia Centrum środków z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Dokument ukazał się tuż po formalnym założeniu PiS. Kaczyńscy byli oburzeni materiałem i dlatego udali się z nim do sądu. Sprawa zakończyła się ugodą w 2004 roku. Bracia Kaczyńscy doczekali się finalnie przeprosin ze strony Telewizji Polskiej. Z tego, co możemy zauważyć na antenie, współautor dokumentu ma się dobrze. Obecnie Nawrocki pracuje ponownie u publicznego nadawcy i prowadzi w TVP Info popołudniowe pasmo publicystyczne.

Grzegorz Nawrocki w TVP KAPiF.pl

O powrocie do TVP myśli wiele gwiazd. Co planuje Dorota Szelągowska?

Dziennikarka i projektantka zaczynała karierę u publicznego nadawcy. Od lat natomiast rozwija się w TVN, ale czy wskutek zmian w TVP nie myśli czasem o powrocie do dawnego pracodawcy? - Stacja się zupełnie zmieniła, ale ja jeszcze nie wiem, jaka będzie ta stacja. Przez wiele lat TVP to była reżimowa telewizja po prostu. Ja chcę zobaczyć, jak ta telewizja się będzie rozwijać. Bardzo prosto jest robić czystki, prosto jest mówić, że teraz będzie super. Ja jeszcze nie wiem, jak będzie. Ja bym chciała niezależne telewizje, takie, które mają niezależnych dziennikarzy, które nie boją się dotykać afer, nie boją się punktować hipokryzji, więc zobaczymy - wyznała w rozmowie z nami. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Dorota Szelągowska o TVP KAPiF.pl