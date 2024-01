Karolina Gilon już od ośmiu sezonów zaangażowana jest w łączenie par w programie "Love Island". Sama niechętnie opowiadała o swoim prywatnym życiu, ale w jednym z wywiadów była wyjątkowo wylewna i wyjawiła, że jest po uszy zakochana. Uczucie, jak podkreśliła, pojawiło się niespodziewanie. Karolina Gilon właśnie opublikowała pierwsze wspólne zdjęcie z partnerem.

Karolina Gilon pokazała zdjęcie z partnerem. "To była prawdziwa strzała Amora. Ja się zakochałam po uszy"

Pod koniec 2023 roku Karolina Gilon w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że wybiera się na wakacje, na których nie będzie sama. Na urlop zabrała nowego chłopaka. Prezenterka zdradziła, że ta relacja zaskoczyła nawet ją samą. - Będzie to ktoś, kto był moim bardzo fajnym kolegą. Nigdy w życiu nie spodziewałam się, że będzie moim partnerem. Nigdy na niego nie patrzyłam w ten sposób. Zawsze się po prostu lubiliśmy. Wyszło później tak, że się w sobie zakochaliśmy po prostu. Na fundamencie koleżeństwa można zbudować bardzo fajną i dojrzałą relację - podkreśliła. Karolina Gilon wyznała też, że jest pewna trwałości tego związku. Na Instagramie prezenterki właśnie pojawiło się zdjęcie z ukochanym. Na ujęciu widać niestety tylko ich dłonie, złączone w uścisku. Jak na razie Gilon nie zdradziła tożsamości partnera.

Jesteśmy w sobie zakochani. Wiem, że przetrwamy wszystko. (…) Skupiamy się na sobie. Sami jesteśmy zaskoczeni, że się w sobie zakochaliśmy. Jesteśmy w szoku. To była prawdziwa strzała Amora. Ja się zakochałam po uszy - wyznała Gilon w rozmowie z Pudelkiem.

Karolina Gilon zakochana fot. kapif.pl instagram.com/karolinagilonofficial

Karolina Gilon zdradziła, kiedy rusza nowy sezon "Love Island". Odliczanie czas zacząć

Program "Love Island" już wkrótce startuje z dziewiątym sezonem. Zwycięzcami poprzedniej edycji zostali Laura i Armin. Na początku grudnia 2023 wyjawili, że są już oficjalnie parą. Wyjaśnili, że jeszcze w programie zapewnili się o swoich uczuciach, ale nie określali się jeszcze w ten sposób. "W ogóle się nie spodziewałam tego. (...) Wybrał bardzo nietypowy sposób, by spytać się o to, czy chcemy być razem - przygotował umowę, w której napisał, jak ma wyglądać nasz związek" - wyjawiła na Instagramie Laura. Już na początku listopada 2023 roku produkcja show ogłosiła nabór do kolejnej edycji, a chętnych z pewnością nie brakuje, bo program jest idealną trampoliną do kariery w show-biznesie. Karolna Gilon zdradziła na Instagramie, kiedy zostanie wyemitowany pierwszy odcinek. "4 marca wracamy do was" - napisała na InstaStories. Będzie oglądać?