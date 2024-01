Rafał Trzaskowski w polityce działa od dwóch dekad. W latach 2004-2009 doradzał delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, a w 2009 roku uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji. W trakcie kampanii samorządowej został szefem sztabu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz. W 2013 roku Bronisław Komorowski powołał go na ministra administracji i cyfryzacji. Dwa lata później startował w wyborach parlamentarnych jako lider listy wyborczej PO i uzyskał mandat poselski. Został wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej, a w 2017 roku wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Jego kariera polityczna nabrała jeszcze większego tempa, gdy w listopadzie 2018 roku został zaprzysiężony na prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski bardzo dba o swój wizerunek, ale jego styl na przestrzeni lat uległ zmianie. Ekspertka ds. wizerunku i PR-u Marta Rodzik oceniła go w rozmowie z Plotkiem. Trzaskowskiego cechuje elegancja i nowoczesność.

Ekspertka ocenia wizerunek Rafała Trzaskowskiego: Stara się dostosować ubiorem do każdego wydarzenia

Ekspertka uważa, że styl prezydenta Warszawy obecnie jest nienaganny. - Dobrze skrojone garnitury w odcieniach od niebieskości po granat przez czerń, gładkie koszule, lekko odpięte przy szyi - to styl, który go wyróżnia wśród innych polityków - mówi.

Jego stylizacje pokazują, że można być eleganckim i nowoczesnym jednocześnie. Stara się dostosować ubiorem do każdego wydarzenia i w jego przypadku nie było tzw. "wtop modowych" - zauważa Marta Rodzik.

Rafał Trzaskowski Fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl

Jak zmienił się wizerunek Rafała Trzaskowskiego na przestrzeni lat?

Ekspertka ds. wizerunku i PR-u mówi o różnicach, jakie zauważyła u Rafała Trzaskowskiego, gdy zaczynał karierę polityczną, a teraz. - Od 2009 roku, odkąd mogliśmy w mediach zacząć śledzić polityczne poczynania Rafała Trzaskowskiego jako eurodeputowanego, jego wizerunek różni się od obecnego. W tamtych latach 2009-2013 był tęższy, miał krótko ścięte włosy, brodę, wąsy, często pod krawatem w pasiastych garniturach. Jego styl nie był wyważony do stanowiska, jakie zajmował - ocenia. Widać, że za zmianą stylu prezydenta stoi ktoś, kto się na tym zna.

Chociaż jego otwarcie do młodych ludzi, jego zachowania nie zawsze były przychylnie odbierane przez warszawiaków, to jego wizerunek zdecydowanie bardzo się poprawił, widać, że za tym stała profesjonalna osoba, która pokazała właściwą drogę do stylu. Od tamtego czasu schudł, postawił na brak zarostu ewentualnie delikatny zarost, dobrze skrojone i stonowane w kolorach garnitury oraz lekką nowoczesność. Zawsze w punkt dobrane stylizacje do uroczystości.

Rafał Trzaskowski na początku kariery politycznej Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Wyborcza.pl

Marta Rodzik przywołuje stylizacje Rafała Trzaskowskiego, które różniły się w zależności od okoliczności. - Prezydenta Rafała Trzaskowskiego mogliśmy widzieć w różnych stylizacjach, m.in. na premierze sztuki "Bliżej" zaprezentował się w szarym garniturze i butach w stylu lat 20., na otwarciu kolejnej stacji metra w kasku i kamizelce ochronnej, na biegu w rocznicę powstania w getcie warszawskim w T-shircie. Mówi, że jest mu przypisywana luźna elegancja i według ekspertki - słusznie. Zdjęcia stylizacji Rafała Trzaskowskiego znajdziecie w galerii na górze strony.