Golriz Ghahraman zrezygnowała z mandatu po tym, jak wyszło na jaw, że miała się dopuścić kradzieży w sklepach odzieżowych. Zanim została posłanką była pracownicą ONZ, zajmującą się prawami człowieka. Jak informuje BBC, Ghahraman miała dokonać trzech kradzieży w dwóch sklepach odzieżowych w Auckland i Wellington. Jej występek miał zostać zarejestrowany na jednej z kamer monitoringu. 42-latce na razie nie postawiono żadnych zarzutów.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Peretti okradziona przez znajomego?! Zdradziła szczegóły

Posłanka z Nowej Zelandii przyłapana na kradzieży. "Reakcja na skrajny stres"

Na nagraniu było widać, jak kobieta zabiera z wystawy torebkę. Golriz Ghahraman przyznała się do zabronionego czynu i tłumaczyła go stresem w specjalnym oświadczeniu. "Nie jest to zachowanie, które potrafię wytłumaczyć, ponieważ nie jest w żaden sposób racjonalne, ale po ocenie lekarskiej wiem, że nie czuję się dobrze" - mówiła.

Zawiodłam wiele osób i bardzo mi przykro (...) Specjalista ds. zdrowia psychicznego, z którym się spotykam, twierdzi, że moje ostatnie zachowanie jest zgodne z niedawnymi wydarzeniami, które wywołały reakcję na skrajny stres i są powiązane z wcześniej nierozpoznaną traumą - dodała.

Lider Partii Zielonych staje w obronie posłanki

W obronie posłanki stanęli politycy. Wiceprzewodniczący Partii Zielonych James Shaw, powiedział, że od dnia wyborów posłanka wciąż spotykała się z groźbami przemocy seksualnej, przemocy fizycznej, a nawet śmierci. "To spowodowało większy poziom stresu, niż odczuwa większość członków parlamentu. Niemal przez cały czas, gdy była posłanką do parlamentu, toczyło się dochodzenie policyjne w sprawie tych gróźb, więc oczywiste jest, że jeśli żyjesz z takim poziomem zagrożenia i w tak stresującej sytuacji, to będą konsekwencje" - mówił. W przeszłości Golriz Ghahraman wiele razy wypowiadała się na temat naruszeń, jakich doświadczyła zarówno osobiście, jak i w sieci ze względu na irańskie pochodzenie, płeć i stanowiska publiczne, jakie zajmowała. Z Iranu uciekła z rodziną jako dziecko i przyznano jej azyl polityczny w Nowej Zelandii. W 2017 roku posłanka otrzymała ochronę z powodu gróźb na tle rasowym.