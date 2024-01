17 stycznia mija kolejna rocznica śmierci Czesława Niemena, który zmarł w 2004 roku, mając niecałe 65 lat. Artysta długo chorował na raka - zmagał się z nowotworem układu chłonnego. Muzyk walczył z chorobą, korzystał także z medycyny naturalnej, co nieco niepokoiło jego bliskich. Przed śmiercią trafił do Centrum Onkologii w Warszawie. To tam odszedł. Oficjalnie jako przyczynę podaje się właśnie raka, ale córka wykonawcy takich hitów jak "Dziwny jest ten świat" czy "Sen o Warszawie" ma teorię, że jej ojca zabiło coś innego.

Na co zmarł Czesław Niemen?

Natalia Niemen w 2021 roku udzieliła wywiadu dla magazynu "VIVA!", który wywołał burzę. Córka artysty wyznała, że to nie rak zabił jej ojca, a przyczyniły się do tego warunki, jakie panowały w placówce medycznej. "Przy chorobie nowotworowej śmierć zawsze się czai. Był w nas strach, że nadejdzie, wszyscy o tym myśleliśmy. A z drugiej strony mieliśmy nadzieję, że będzie dobrze. Mamy przekonanie, że gdyby nie wymiana okien na korytarzach warszawskiego szpitala onkologicznego w styczniu, po których przewożono pacjentów, w tym i mojego tatę, żyłby do dzisiaj. Ojciec po takiej jednej przejażdżce na wózku dostał zapalenia płuc i zapadł w śpiączkę. Po około dziesięciu dniach zmarł" - wyznała w rozmowie z tygodnikiem. Do samego końca u boku Czesława Niemena czuwały żona Małgorzata i córki.

Czesław Niemen nie żyje. Kto ogłosił wiadomość o jego śmierci?

Jako pierwsza wiadomość o śmierci Czesława Wydrzyckiego (tak się naprawdę nazywał) przekazała Kora. Zrobiła to podczas VII Charytatywnego Balu Dziennikarzy. "Wiemy wszyscy, że był chory. Niech ta piosenka będzie swoistym requiem dla niego" - powiedziała liderka zespołu Maanam ze sceny. Hołd artyście od razu oddał Hirek Wrona, który puścił dwie piosenki artysty. Zebrani goście usłyszeli "Wspomnienie" i "Dziwny jest ten świat". Zapanowała cisza, wszyscy byli poruszeni. Czesław Niemen został pochowany 30 stycznia 2004 roku. Spoczął na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jak podają media, było to sprzeczne z życzeniami muzyka, który chciał być spalony i miał życzenie, by jego prochy rozrzucono. Spełniono tylko jedną prośbę - ciało Niemena zostało skremowane. Na uroczystości zjawiły się tłumy, które pożegnały legendarnego muzyka.