Wojciech Wysocki dał się poznać jako utalentowany aktor. Urodził się w 1953 roku, a od najmłodszych lat zastanawiał się, z jaką branżą się związać. Początkowo jego kariera miała wyglądać zupełnie inaczej. Mama aktora była wybitną lekarką w szpitalu w Szczecinie. Bracia również byli związani z branżą medyczną. Maciej jest fizjoterapeutą, a Jerzy lekarzem psychiatrą. Wysocki jednak nie poszedł w ślady rodziny. Przypadkowo trafił do szkoły teatralnej. Wówczas znalazł swoje prawdziwe powołanie. Wtedy jeszcze nie wiedział, że na pozór zwykła decyzja, kompletnie zmieni jego życie. Dzięki prawdziwej pasji zrobił nie tylko zawrotną karierę, ale również poznał miłość życia.

Wojciech Wysocki początkowo nie marzył o karierze aktora. Wtedy jeszcze nie wiedział, że dzięki wspólnej pasji pozna ukochaną

Wojciech Wysocki zadebiutował w wieku 22 lat. Wówczas pojawił się u boku Beaty Tyszkiewicz w produkcji telewizyjnej pt. "Dom moich synów". Później jego kariera nabrała tempa. Można było go zobaczyć w serialu "07 zgłoś się" czy "Con Amore". Nie przestawał się jednak rozwijać. Z czasem zaczął współpracować z takimi gwiazdami, jak Andrzej Wajda, Janusz Zaorski czy Marek Koterski. Fani mogą go również kojarzyć z hitów: "Klan", "Na Wspólnej" czy "Na dobre i na złe". W 1998 roku Wysocki wybrał się na Przegląd Piosenki Aktorskiej. Wtedy jego uwagę zwróciła pewna studentka.

Wojciech Wysocki poznał swoją żonę, gdy była jeszcze studentką. Różnica wieku nie stanowiła przeszkody

Wojciech Wysocki poznał studentkę kulturoznawstwa. Joanna była od niego młodsza aż o 17 lat. Para od razu znalazła wspólny język. Ich relacja rozwinęła się bardzo szybko. - Powiedziałem Joannie, że jestem facetem po przejściach, ale można na mnie polegać. Zazwyczaj nad wszystkim w swoim życiu zastanawiam się długo, ale z Joanną wszystko stało się bardzo szybko. Poznaliśmy się w marcu, a ona w maju była już w Warszawie - wspominał w "Super Expressie". Z czasem wiadome było, że ich relacja zmierza nie tylko ku przyjaźni. Sama Joanna również opowiedziała o swoim pierwszym wrażeniu. W magazynie "Rewia" wyznała, że Wojciech był zdziwiony, że zależało jej na dalszym kontakcie. Wymienili się więc numerami telefonu. Od tego czasu zaczęli rozmawiać co wieczór. Z kolei aktor mówił po prostu o "miłości od pierwszego wejrzenia". Po więcej zdjęć Wojciecha Wysockiego z żoną Joanną zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

To była typowa miłość od pierwszego wejrzenia. Spojrzałem i wiedziałem, że chcę z nią spędzić resztę życia - mówił Wojciech Wysocki o ukochanej.

Wojciech Wysocki i jego ukochana tworzą szczęśliwy związek od 25 lat

Z czasem relacja Wojciecha Wysockiego i Joanny zamieniła się w prawdziwy związek. Niedługo później na świat przyszła ich córka, Rozalia. Wtedy aktor usłyszał straszne wieści. Warto przypomnieć, że w 1988, lata przed poznaniem partnerki, zachorował na raka jądra. Na szczęście chemioterapia i operacja pomogły mu pokonać chorobę. Jak się okazało, nowotwór powrócił po 11 latach. Wtedy wiedział, że musi walczyć, bo ma dla kogo żyć. Opowiadał swoją historię, aby pomagać i wspierać innych ludzi.

Pamiętam ten telefon i własne przerażenie. (...) A później postanowiłem walczyć. Dzień wcześniej byłem przy narodzinach Rozalki, wiedziałem, że mam dla kogo żyć, nie mogę się poddawać - mówił na łamach "Dziennika Polskiego".

W końcu udało mu się wyleczyć. - Jestem żywym przykładem na to, że z tej choroby się wychodzi. Mało tego - po jej przejściu płodzi się dzieci - wyznał w rozmowie z Plejadą, wspominając sytuację. Po wygranej walce z rakiem poprosił ukochaną o rękę. Para stanęła na ślubnym kobiercu. Na niewielkiej uroczystości pojawiły się bliskie osoby zakochanych. Od tego czasu minęło już 25 lat.- Z żoną jesteśmy ulepieni z podobnej gliny. Pielęgnujemy to, co jest między nami - mówił dla "Rewii". Wysocki wielokrotnie podkreślał, że to rodzina jest dla niego najważniejsza. ZOBACZ TEŻ: Żona Macieja Stuhra zadrwiła z Romy Wąsik. Nieźle jej się za to oberwało. Opublikowała oświadczenie

