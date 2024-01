Izabela Janachowska zaskoczyła nową fryzurą. To ulubione cięcie Pameli Anderson

Izabela Janachowska zyskała popularność w mediach dzięki "Tańcu z Gwiazdami". Swoją przygodę w tym formacie zaczynała jako tancerka, a od 2021 roku wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną i Krzysztofem Ibiszem prowadziła program. Celebrytka niedawno wydała oświadczenie i poinformowała, że nie pojawi się w kolejnej edycji show. Jak się okazuje, na tym nie koniec zmian w jej życiu. Janachowska rzuciła się w wir pracy i postanowiła uszczęśliwić swoich fanów. Na ich prośby do nagrań zaprosiła swojego męża. Celebrytka zmieniła też fryzurę. Wybrała popularne w latach 90. cięcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Janachowska zdradziła, jak imprezuje. "Stawiamy na sprawdzonych ludzi"

Izabela Janachowska przygotowała niespodziankę dla fanów. Zaskoczyła też nową fryzurą

Izabela Janachowska opublikowała na InstaStories krótkie nagranie, w którym poinformowała, że pracuje nad kolejnym projektem związanym z jej programem ślubnym. Na tym nie koniec, bo nowe treści pojawią się także na kanale celebrytki w serwisie YouTube. Na prośbę fanów do nagrania zaprosiła swojego męża, Krzysztofa Jabłońskiego. - Dziś też będę miała miły dzień, bo mamy trochę nagrań z moim mężem, o którego często pytacie i którego chcielibyście widzieć więcej na YouTube, no to właśnie spełniamy marzenia. Bardzo proszę - oznajmiła Janachowska. Była prowadząca "Tańca z Gwiazdami" pokazała się też w nowej fryzurze. Janachowska zdecydowała się na podcięcie włosów i cieniowaną grzywkę. Właśnie takiej fryzurze przez wiele lat wierna była gwiazda lat 90. Pamela Anderson. Jak wam się podoba?

Izabela Janachowska fot. screen instagram.com/izabelajanachowska

Izabela Janachowska w ramionach męża. Para szykuje niespodziankę dla fanów

Izabela Janachowska opublikowała też nagrania z mężem. Para przygotowuje razem materiał na prośbę fanów. Celebrytka zaprosiła ukochanego do wzięcia udziału w quizie, który będzie testem dla ich związku. Takie treści pojawiały się już na jej kanale i cieszyły się sporą popularnością. - Wracamy do tego, co bardzo chętnie oglądaliście, a nie robiliśmy tego już dawno, czyli do wszelkiego rodzaju quizów. Sprawdzamy ten nasz związek i naszą relację po raz kolejny, odpowiadając na następne i podchwytliwe pytania, ale też robimy fajny test, co mężczyźni wiedzą o kobietach i co kobiety wiedzą o mężczyznach. Naprawdę dzieje się! - powiedziała podekscytowana Janachowska.

Izabela Janachowska fot. screen instagram.com/izabelajanachowska