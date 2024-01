Aneta Kręglicka stroni od osobistych wyznań. Miss Świata zrobiła teraz wyjątek i podzieliła się z obserwatorami na Instagramie swoimi uczuciami. Rok temu straciła mamę. Do dziś nie może pogodzić się z tą stratą, bo była dla niej wzorem do naśladowania. Wcześniej nie mówiła publicznie o swojej tragedii, ale najwidoczniej poczuła, że jest gotowa podzielić się z innymi swoim smutkiem. "Przeżywam ostatnie dni w moim rodzinnym domu. Szczególny moment. Podjęłam trudną, ale konieczną decyzję, by po stracie, po upływie roku, iść dalej. Tu pozostawiam część swojego życia, a zabieram wspomnienia i wrażliwe chwile. Nie jest mi łatwo, bo pożegnania nigdy nie są łatwe" - zaczęła wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stępień straciła syna

Aneta Kręglicka straciła mamę. Dodała osobisty wpis

Następnie podkreśliła, że jest jej trudniej, ponieważ rodzice stworzyli dla niej "dom marzeń". Okazywali jej wiele szacunku, nauczyli empatii i wyrozumiałości do innych. Nigdy nie miała niczego narzucanego, bliscy zawsze w nią wierzyli i w jej wybory. Podkreśliła, że to dzięki nim jest, jaka jest, to oni sprawili, że jest silna i ma poczucie własnej wartości. Modelka chciałaby być taka jak jej mama i przekazać synowi takie wartości, jakie ona dostała. "Niestety dzisiaj muszę pogodzić się ze swoją stratą i myślą, że pewien etap w moim życiu zakończył się bezpowrotnie, że przestałam być dzieckiem. I to chyba jest najtrudniejsze. Nie usłyszę w słuchawce telefonu: Córeczko jedź ostrożnie. Nie powiem... Nie ma, jak u mamy" - dodała ze smutkiem. Jest świadoma, że choć przeżywa taką stratę, to życie toczy się dalej. Aneta Kręglicka jednak wierzy, że "przed nią jeszcze piękne i zapadające w serce chwile, choć na pewno inne, bo przecież nic w życiu nie zdarza się dwa razy".

I choć wielu internautów okazało wsparcie, to nie wszystkim spodobało się takie intymne wyznanie. "I naprawdę trzeba pisać o tym na insta? Akurat pani?" - napisała jedna z "niezadowolonych" internautek. Ten komentarz wywołał burzę. Fani Anety Kręglickiej stanęli w jej obronie, głos zabrała także modelka. "A trzeba to komentować, jeśli się nie ma podobnej wrażliwości? Zawsze byłam i jestem dyskretna, jeśli chodzi o moje życie osobiste. Większość, która mnie obserwuje od dawna, to wie i na pewno nie skomentuje w taki sposób. Proszę więc szukać lekkich treści gdzie indziej. To najwyraźniej nie dla pani miejsce" - zwróciła się do użytkowniczki Instagrama. Opisywany post znajdziecie poniżej, ale jeśli chcielibyście zobaczyć zdjęcia Miss Świata w różnych etapach jej życia, to zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Aneta Kręglicka kilka lat temu straciła tatę

Aneta Kręglicka także o śmierci ojca nie powiedziała publicznie od razu. Potrzebowała na to kilku lat. W 2015 roku udzieliła wywiadu, w którym przyznała się do straty. "Przez całe życie było mocno zajęty, bo bardzo dużo pracował, ale od Miss Świata był bardzo blisko mnie. Gdy zostałam już Miss Świata, to analizował moje wystąpienia, dyktował, co powinnam powiedzieć. (...) Mój tata zginął i czasami, zwłaszcza wieczorami, lubię jeździć samotnie po mieście i z nim rozmawiać. Od jego śmierci przez dwa lata nie mogłam dojść do siebie. Wyjeżdżałam z domu, nie chciałam płakać przy dziecku. Tak jak próbuję ze swoim synem rozmawiać o wszystkim, tak z tatą też o wszystkim rozmawiałam, o pracy, o facetach, o rozterkach miłosnych..." - powiedziała w rozmowie z magazynem "Uroda Życia".