Kazik Staszewski w połowie stycznia odwołał koncerty w ramach swojego solowego projektu Kazik. Wydarzenia, które miały się odbyć w Krakowie i Wrocławiu, zostały przeniesione na inny termin. Wszystko przez to, że muzyka dopadły problemy z głosem. Więcej pisaliśmy na ten temat TUTAJ. Po kilku dniach Staszewski postanowił skomunikować się z fanami, na których wsparcie może liczyć. Pod postami z informacjami o przełożeniu koncertów życzyli idolowi powrotu do zdrowia, a także zapewnili, że "będą czekać z biletami". Jak teraz się czuje Kazik?

Zobacz wideo Ci artyści nie mieli łatwo

Kazik Staszewski na nowym nagraniu. W takim jest stanie?

60-latek dodał dwa nagrania na Facebooku, na których nadaje z łóżka. Nie wiadomo jednak, czy jest w domu, czy w placówce medycznej. Na kilkusekundowych filmach pomachał do fanów, ale nie powiedział ani słowa. Jednak na jego twarzy malował się uśmiech, co może świadczyć o tym, że czuje się coraz lepiej. "Serdecznie pozdrawiam (jeszcze w chorobie niestety)" - poinformował obserwatorów. Dodał przy okazji dwie emotki - czerwone serce i gest wyrażający pozdrowienie. Internauci i tym razem ruszyli z ciepłymi słowami. "Zdrowiej", "Trzymaj się", "Szybkiego powrotu do formy!" - czytamy. My również dołączamy się do tych wiadomości!

Wspomniane nagrania zobaczycie na dole, a więcej zdjęć Kazika Staszewskiego opublikowaliśmy dla was w naszej galerii na górze strony. Więcej szczegółów na temat stanu lidera zespołu Kult poznajemy dzięki oświadczeniu, które pojawiło się na oficjalnym profilu na Facebooku grupy. "Drodzy, w związku z napływającymi licznymi zapytaniami o aktualność najbliższych koncertów Kultu, Kazika & Kwartetu ProForma oraz Kazika informujemy, że te trzy najbliższe koncerty są AKTUALNE. Stan zdrowia Kazika uległ znacznej poprawie. Pozdrawiamy i czekamy na was w Krynicy i Bielsku-Białej" - uspokojono fanów. Pierwsze z wydarzeń zaplanowane jest na 18 stycznia, więc, jak widać, Kazik Staszewski jest na siłach, by pojawić się na scenie.

Kazik Staszewski i problemy ze zdrowiem

Kazik Staszewski od jakiegoś czasu ma problemy zdrowotne. W październiku trafił do szpitala. Wtedy też odwołano koncerty. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ. Jego stan był stabilny, nie zagrażał życiu. Niewiele wtedy wypowiadano się na temat choroby lidera Kultu, głos zabrał Robert Mazurek, dziennikarz i przyjaciel muzyka. Zdradził, że ten przeszedł zabieg. Kilka dni później Staszewski opublikował zdjęcie blizny. Zobacz: Kazik Staszewski odsłonił bliznę po operacji. Wiadomo, jak się czuje.