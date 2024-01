W trakcie gali wspomnianego czasopisma opiniotwórczego mogliśmy zobaczyć Grażynę Torbicką, która olśniewała ze sceny podczas przedstawiania nominowanych w poszczególnych kategoriach, a w tym gronie znaleźli się: Nina Lewandowska i Kamila Tarabura, Paweł Maślona, DK Welchman, Mateusz Pakuła, Katarzyna Szyngiera, Łukasz Twarkowski, Grzegorz Bogdał, Agnieszka Pajączkowska, Jacek Świdziński, Veronika Hapchenko, Marta Nadolle, Patryk Różycki, Karolina Mikołajczyk & Iwo Jedynecki, Yaroslav Shemet, Aleksandra Słyż, Furia, Łona, Hania Rani, Paweł Koźmiński, Robert Latoś (Well of Art), a także Starward Industries. Spójrzcie, jak szałowo prezentowała się znana dziennikarka.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke zdradza sekret urody

Grażyna Torbicka cała w cekinach tak jak Drzewiecka. Nie można było oderwać od niej wzroku

Dziennikarka postawiła tego wieczoru na charakterystyczną dla siebie fryzurę, czyli subtelne fale z dużą objętością. Szczególną uwagę zwracał na siebie strój Torbickiej - cekinowy look idealnie pasował do charakteru wydarzenia. Prowadząca wspaniale wyglądała w połyskującej marynarce i długiej spódnicy, a co ciekawe podobny strój miała na sobie podczas gali Gabi Drzewiecka. Założyła bowiem srebrzysty komplet, o którym więcej pisaliśmy tutaj. Jak wam się podobają cekinowe kreacje?

Grażyna Torbicka podczas Paszportów 'Polityki' KAPiF.pl

Grażyna Torbicka o sekrecie swojej urody

Prezenterce wielu zazdrości urody. Fanki Torbickiej często chwalą jej sylwetkę i gładką cerę, więc ta postanowiła zdradzić swoje patenty na piękny wygląd. - Myślę, że szczupłą sylwetkę odziedziczyłam po tacie. Nie umiem katować się treningami i dietami, żeby schudnąć. Nie jestem przeciwniczką ćwiczeń, ale sama nigdy nie byłam w żadnej siłowni czy fitnessie. Najczęściej ograniczam się do długich spacerów z psem - wyznała dziennikarka w "Na Żywo". Dodała ponadto, że nie używa zbyt wielu kosmetyków. O naturalności więcej wspomniała w rozmowie z "Twoim Stylem". - Naturalność w wyglądzie i w życiu są dla mnie bardzo ważne. Nie zatrzymam upływu czasu, który powoduje zmiany w naszym wyglądzie. Mogę jednak zatrzymać upływ czasu, jeśli chodzi o to, co jest dla mnie ważne, wartościowe, co powoduje, że wewnętrznie czuję się pełna energii i witalności - podkreśliła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Grażyna Torbicka podczas Paszportów 'Polityki' KAPiF.pl