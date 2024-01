Kariera Julii Wieniawy od dobrych kilku lat nie zwalnia tempa. Celebrytka nie tylko gra w filmach i serialach, ale także śpiewa i prowadzi własną firmę. Ostatnio zadebiutowała również w nowej roli. Aktorka jest nową jurorką w programie "Mam talent!". Ostatnio pokazała zdjęcia zza kulis talent show. Porównała Instagram z rzeczywistością.

Julia Wieniawa za kulisami "Mam talent!". Skonfrontowała Instagram z rzeczywistością

Trwają zdjęcia do nowego sezonu "Mam talent!". Produkcja programu postanowiła odświeżyć skład jury. W nadchodzącej odsłonie roli oceniających zadebiutują Julia Wieniawa i Marcin Prokop. Młoda aktorka czuje się na planie talent show jak ryba w wodzie i chętnie zdaje relację zza kulis programu na Instagramie. Ostatnio pokazała, jak wyglądają przygotowania jej fryzury, makijażu i stylizacji. Na zdjęciu zatytułowanym "Instagram" celebrytka pozuje w pełni gotowa do nagrania w eleganckiej białej stylizacji i wyrazistym makijażu, Z kolei na zdjęciu przedstawiającym "rzeczywistość" gwiazda siedzi po turecku na krześle i czeka, aż makijażystka wykona swoją pracę. Na kolejnym kadrze gwiazdę uchwycono bez makijażu, ubraną w niebieski polar i grube skarpety podczas jedzenia obiadu.

Julia Wieniawa Julia Wieniawa; Instagram/juliawieniawa

Marcin Prokop podsumował Julię Wieniawę. "Dziecko posłuchaj starszego kolegi"

Marcin Prokop, który podobnie, jak Julia Wieniawa został nowym jurorem "Mam talent!", w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl zdradził, jak ocenia młodszą koleżankę. Prezenter nie szczędził celebrytce komplementów. - Julce nie trzeba nic radzić, to jest tygrysica show-biznesu, to jest dziewczyna, która idzie po swoje już od lat, robi swoją karierę i dokładnie wie, jak należy postępować, żeby osiągać swoje cele, więc nie będę tym starszym panem, który będzie jej mainsplainował rzeczywistość, mówiąc "dziecko, posłuchaj starszego kolegi" (...) To myślę, że ja mogę się od niej sporo nauczyć, bo to ona zna dobrze tę młodą publiczność i jak dotrzeć do serc tych wszystkich nastolatków, którzy tam siedzą - podsumował.

Julia Wieniawa Julia Wieniawa wyjaśnia tatuaż, KAPiF.pl