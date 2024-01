Gala rozdania nagród tygodnika "Polityka" wyróżnia osoby, które swą działalnością szczególnie wsparły szeroko rozumianą kulturę. Wyróżnienia co roku są przyznawane w siedmiu kategoriach: Film, Teatr, Książka, Sztuki wizualne, Muzyka poważna, Muzyka popularna oraz Kultura cyfrowa. Podczas tegorocznej ceremonii zadecydowano ponadto o przyznaniu ósmego Paszportu, o czym zadecydowali czytelnicy. Wśród nominowanych do wspomnianych kategorii znaleźli się Nina Lewandowska i Kamila Tarabura, Paweł Maślona, DK Welchman, Mateusz Pakuła, Katarzyna Szyngiera, Łukasz Twarkowski, Grzegorz Bogdał, Agnieszka Pajączkowska, Jacek Świdziński, Veronika Hapchenko, Marta Nadolle, Patryk Różycki, Karolina Mikołajczyk & Iwo Jedynecki, Yaroslav Shemet, Aleksandra Słyż, Furia, Łona, Hania Rani, Paweł Koźmiński, Robert Latoś (Well of Art) oraz Starward Industries. Zobaczcie, co na to szczególne wydarzenie założyli zaproszeni goście.

REKLAMA

Zobacz wideo Richardson o planach dotyczących wyglądu. Będzie szaleństwo?

Gabi Drzewiecka i Monika Richardson postanowiły lśnić

Dziennikarka znana z "Dzień dobry TVN" i kanału Trójkąt, postanowiła założyć srebrzysty komplet, który widać było z dużej odległości. Składał się on z krótkiej marynarki oraz spodni z szerokimi nogawkami do samej ziemi. Przy tak charakterystycznej stylizacji nie potrzeba za wiele, aby wyglądać szałowo. Gabi Drzewiecka uzupełniła tę stylizację jedynie subtelną biżuterią i mocnymi ustami. Monika Richardson z kolei postawiła na ponadczasowy, cekinowy komplet w kolorze czarnym. Wyglądała w nim bardzo elegancko, a całości dodała odrobiny luzu za pomocą zimowym botków z futrem. Do tego charakterystyczna torebka z czerwonymi wstawkami i delikatny makija. Jak wam podobają się takie stylizacje?

Gabi Drzewiecka i Monika Richardson na Paszportach 'Polityki' KAPiF.pl

Jakub Żulczyk w swoim stylu

Na wydarzeniu pojawił się także znany pisarz, który przybył w czapce z daszkiem - często widzimy go z tego typu nakryciem głowy. Do tego czarno-biała kurtka, beżowe spodnie i czarne buty. Jakub Żulczyk postawił zatem na luźną, casualową stylizację. Pisarz niedawno gościł w studiu Plotka, a efekty tej rozmowy znajdziecie między innymi tutaj. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Jakub Żulczyk na Paszportach 'Polityki' KAPiF.pl