Nie milkną echa ostatnich wydarzeń w życiu Marceli i Miśka Koterskich. Najpierw para pokazywała swoje rajskie wakacje, a potem zaskoczyła wiadomością o niespodziewanym ślubie. Media były ciekawe, jak wyglądała ceremonia, ale Misiek zaznaczał, że jego partnerka chciała, by wydarzenie było prywatne i tylko dla nich. Nie zostawili jednak fanów bez niczego. Teraz wyjawiają, gdzie postanowili powiedzieć sobie "tak".

Marcela i Misiek Koterscy pochwalili się miejscem, gdzie się pobrali

Aktor i modelka poznali się pod koniec 2016 roku. Po miesiącu Misiek oświadczył się partnerce. W 2017 roku urodził się ich syn. Później ich burzliwa relacja się zakończyła. Dwukrotnie do siebie wracali, ale ostatecznie umocnili swój związek i zostali razem. Od jakiegoś czasu para pokazywała w mediach społecznościowych, że podróżuje wraz ze swoim synem Fryderykiem. Na początku wybrali się na odpoczynek na Bahamy. Później pojechali do Stanów Zjednoczonych. Potem para dodała zaskakujące zdjęcie dłoni z obrączkami, wyznając, że postanowili powiedzieć sobie "tak".

Na Instagramie Marceli pojawił się filmik, w którym pokazują różne miejsca, w których ostatnio byli. Influencerka podpisała post "Domyślaliście się, gdzie weźmiemy ślub? Niektórzy coś podejrzewali. W rolce zdradzamy". Na początku widzimy dwie dłonie i podpis Bahamy. Później mamy podobny kadr, choć wkradł się tam synek pary, a filmik podpisano Miami. Kolejne ujęcia to nagrania z Cancun. A na końcu małżeństwo ujawniło faktyczne miejsce ślubu. Chodzi o Key West. Możemy zobaczyć dłonie z obrączkami, ujęcie na Miśka w białej koszuli, a następnie na Marcelę w sukni ślubnej. Oboje pokazują obrączki.

Marcela i Misiek Koterscy w podróży poślubnej

Małżeństwo po ślubie postanowiła wybrać się w podróż poślubną. To również przez jakiś czas ukrywali przed fanami. Jak się okazało, wybrali się do Meksyku, dokładnie do Cancun. Para udostępniała zdjęcia z obiektu, zachwycając się okolicą i samym hotelem. Marcela z ekscytacją podzieliła się również z obserwatorami faktem, że nazywa się już Koterska.

Misiek Koterski i Marcela Leszczak Marcela Leszczak i Misiek Koterski wzięli ślub. Pochwalili się uroczym zdjęciem / Fot. @misiekkoterski / Instagram