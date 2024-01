Danuta Holecka od 29 grudnia prowadzi główne wydanie programu informacyjnego "Dzisiaj" w TV Republika. Standardem jest, że prezenterki nie powtarzają na antenie outfitów, w których się już prezentowały. Tymczasem zaledwie po tygodniu prowadząca wieczorny program założyła nie tylko charakterystyczną bluzkę, którą już miała, ale i marynarkę z wydania z 9 stycznia. Gdy prowadziła "Wiadomości" w TVP1, to się nigdy nie zdarzało. Tam zawsze miała na sobie coś innego.

Powtórzona stylizacja Danuty Holeckiej w TV Republika

Czyżby TV Republika oszczędzała na stylizacjach swoich gospodarzy? A może Danuta Holecka zmieniła podejście do tego, co nosi na wizji i stwierdziła, że będzie modową pionierką wśród prezenterek? Jakby nie było, takie ekologiczne podejście do mody z pewnością się ceni, choć w środowisku telewizyjnym ciągle się nigdzie indziej nie zdarza. W skład stylizacji, którą Danuta Holecka powtórzyła po tygodniu, wchodzi top z dzianiny z dekoltem w serek koloru mokka i czarna dwurzędowa marynarka z wielkimi złotymi guzikami. Jej zdjęcia w tym samym z dwóch wydań programu "Dzisiaj" znajdziesz w galerii na górze strony.

Danuta Holecka w programie 'Gość Dzisiaj'. Fot. YouTube.com/@Telewizja_Republika

Gdy po raz pierwszy się w tym zaprezentowała, TV Republika miała jeszcze inne studio. Teraz zmieniono nie tylko czołówkę programu, ale i grafikę za prowadzącymi serwisy informacyjne. Ponoć dziennikarka chce, by program w najbliższym czasie był coraz bardziej nowoczesny i nie odstawał od tego, co technologicznie prezentuje konkurencja.

Kolejna wpadka w TV Republika. Gość nie słyszał Holeckiej

Tuż po programie w ramach "Gościa Dzisiaj", Danuta Holecka odbyła rozmowę ze Stanisławem Karczewskim. Poseł łączył się z Radomia przed więzieniem, w którym osadzony jest Mariusz Kamiński. Niestety łączenie nie mogło dojść do skutku przez pierwsze minuty programu. Poseł nie słyszał bowiem Holeckiej. Prezenterka musiała więc przez chwilę zapewnić czas sama na antenie i mówiła o tym, co dzisiaj działo się w Sejmie czy opowiadała, o co będzie pytała byłego marszałka Senatu. W końcu jednak udało im się połączyć. Było to jednak za trzecim podejściem. Wpadki w TV Republika póki co dzieją się non stop. Nie ma chyba odcinka, by jakieś łączenie na żywo poszło zgodnie z planem.