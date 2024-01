Polsat ma nowego prezesa. Dobrze znacie jego nazwisko

Telewizja Polsat została założona w 1992 roku przez Zygmunta Solorza-Żaka. Był to pierwszy kanał komercyjny, który otrzymał koncesję na nadawanie ogólnopolskie. Od tamtej pory stacja utrzymuje się w czołówce. Niedawno flagowe programy zostały odświeżone przez nowego dyrektora programowego, Edwarda Miszczaka. Teraz przyszła kolej na zmianę prezesa.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda za kulisami ramówki Polsatu

Kolejne zmiany w Polsacie. Stacja będzie miała nowego prezesa. Znamy nazwisko

Rada nadzorcza telewizji Polsat podjęła decyzję o zmianie prezesa. Stanowisko objął Piotr Żak, młodszy syn Zygmunta Solorza, założyciela stacji. "Rada nadzorcza uznała, że jest to najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat" - czytamy w oficjalnym komunikacie. W oświadczeniu podkreślono też, że nowy prezes "doskonale zna Telewizję Polsat, Grupę Polsat Plus i kompleksowo cały biznes". Dotychczas szefem stacji był Stanisław Janowski, który sprawował tę funkcję od 2019 roku. Teraz zasili on rady nadzorcze Telewizji Polsat i Polsat Media, gdzie zajmie się nadzorowaniem obszaru związanego z rynkiem reklamowym.

Piotr Żak jest członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polsat już od ośmiu lat. Młodszy syn Zygmunta Solorza może pochwalić się imponującym wykształceniem. Jest absolwentem University of London, gdzie ukończył studia ekonomiczne. Studiował także na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zygmunt Solorz Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Polsat uruchomił nowy kanał. Kogo zobaczymy na antenie?

W środę 10 stycznia nadawanie rozpoczął kanał Polsat News Polityka. Nowa propozycja stacji skupia się nie tylko na polityce, ale także publicystyce informacyjnej. Nie zabraknie także transmitowanych na żywo obrad sejmu, które cieszą się sporą popularnością. Na antenie występują m.in., dobrze znani z Polsat News, Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski, którzy prowadzą program "Studio Parlament", emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 17:30. Z Polsat News Polityka współpracują również Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz z Interii. Są oni gospodarzami programu "Debata polityczna".