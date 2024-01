"Kocham taniec, wyzwala we mnie wiele pięknych emocji. Mimo że jeszcze wiele nauki przede mną, to się nie poddaję. Polecam wszystkim również i tę aktywność fizyczną - jakkolwiek wam to nie wychodzi - po prostu enjoy [cieszcie się tym - przyp. red.]! Nie zwracajcie uwagi na opinie innych - najważniejsze, jeśli sprawia wam to radość" - oznajmiła trenerka w nowym, tanecznym poście. Poza fanami tańca Lewej nie zabrakło i krytyków, którzy dziwią się, dlaczego autorka nagrania zgodziła się na jego publikację w sieci. Czy umiejętności trenerki faktycznie są na złym poziomie? Znana tancerka ma inne zdanie na ten temat.

Sylwia Madeńska widziała taniec Lewandowskiej. Krytyka nie na miejscu

Zwyciężczyni pierwszej edycji "Love Island" na co dzień spełnia się jako influencerka i tancerka. Uczy innych tańca, a także układa choreografię. Sylwię Madeńską mogliśmy zobaczyć chociażby w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w ostatniej edycji wirowała na parkiecie u boku Krzysztofa Rutkowskiego. Teraz postanowiliśmy skonsultować z tancerką ostatni filmik Anny Lewandowskiej. Co nam powiedziała o ruchach tanecznych znanej trenerki fitness?

Nie rozumiem, skąd te negatywne komentarze. Uważam, że Ania Lewandowska zasługuje na duży szacunek za to, że się rozwija w różnych stylach tanecznych. Zaczęła od bachaty, teraz widzę sporo komercji, trochę shake'ów, więc próbuje różnych stylów - mówi nam Sylwia Madeńska.

Sylwia Madeńska zauważyła powiązanie z fitnessem w tańcu Lewej. Chodzi o sztywność

Anna Lewandowska od dziecka związana jest ze sportem i jak się okazuje, widać to na sali tanecznej. "Większość życia spędziła w fitnessie, czyli też ma jakieś ruchy mocno zakorzenione w fitnessie, przez co jej ruch może się czasem wydawać dość sztywny, tancerze są nieco bardziej miękcy w ruchu, a ona czasem jest trochę sztywna" - zaobserwowała Madeńska. Postanowiła następnie podsumować ostatni taniec Lewej. "Jej ruchy wyglądają bardzo dobrze, są dynamiczne i mocno osadzone w muzyce, także mi się podoba, ja bym pochwaliła" - oceniła tancerka na koniec. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

