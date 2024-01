Magdalena Adamowicz pracuje w TVN, TVN24 i TTV, gdzie na co dzień prezentuje pogodę. Jest również prowadzącą program "Polska na weekend" w TVN24. 9 stycznia skończyła 30 lat, czym pochwaliła się na swoich social mediach. Pokazała zdjęcia ze swojej imprezy, gdzie nie zabrakło także tortu ze specyficznym napisem. Wyszło zabawnie?

Prezenterka pokazała kontrowersyjny tort

Magda Adamowicz chętnie dzieli się swoim życiem na mediach społecznościowych, publikując zarówno zdjęcia prywaty, jak i te związane z pracą. Jest też zapaloną podróżniczką, która pokazuje różne zakątki świata. Tym razem postanowiła, że podzieli się z obserwatorami tym, że skończyła już 30 lat. Z tego powodu dodała także dwa wpisy.

Doskonale pamiętam, gdy moja mama kończyła 30 lat i co chwilę przecierała łezki (na drugim zdjęciu). Nawet 30 pięknych róż od taty średnio pomogło, a wręcz wprawiło ją w jeszcze większą tęsknotę za młodością. Mnie, ośmiolatce, wydawało się wtedy, że 30 lat to koniec świata, że całe to fajne życie już się kończy. Nie bardzo wiedziałam, jak ją pocieszyć. Nic dziwnego, że ten wiek nie kojarzy mi się dobrze. A dziś? Wchodzę w niego ze spokojem i ogromną wdzięcznością za wszystko, co mam. A mam sporo! Wymarzoną pracę, zdrowy, oparty na wzajemnym wsparciu związek i najlepszych ludzi wokół. Nic nie muszę, a wszystko mogę - napisała.

W drugim udostępnionym poście fani mogli zobaczyć, jak wyglądała okrągła, urodzinowa impreza. Prezenterka ubrana była w długą, czarną sukienkę na jedno ramię z wycięciem w talii. Na wydarzeniu pojawiło się naprawdę sporo osób. Pokazała także tort, na którym widniał dość specyficzny, angielski napis: "One year older to be a milf", co w tłumaczeniu na polski oznacza "O rok starsza, aby zostać milfem". MILF to angielskie określenie - "mom i'd like to f***", co można przetłumaczyć jako "mama, z którą chciałbym się przespać".

Magdalena Adamowicz jest wszechstronnie uzdolniona

Jak się okazuje, Adamowicz nie tylko spełnia się jako prezenterka pogody i prowadząca programu telewizyjnego, ale również śpiewa w chórze Angelus Cantat. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Opolu. Z jej Instagrama można się dowiedzieć, że śpiewa sopranem.

