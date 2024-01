Afera pod postem Joanny Koroniewskiej, poszło o makijaż. Włączyła się Kajra

Magdalena Kajrowicz jest głównie kojarzona jako żona Sławomira. Fani mogą ją kojarzyć jako wykonawczynię piosenek, takich jak "Megiera" czy "Miłość w Zakopanem". Kajra, bo takim pseudonimem się posługuje, wcześniej próbowała swoich sił w aktorstwie. Mało kto wie, że kobieta jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Przez długi czas występowała w serialach. Kajra aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie promuje działalność swoją, a także ukochanego. Ostatnio artystka znalazła się pod postem Joanny Koroniewskiej. Postanowiła stanąć w obronie koleżanki z branży.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir i Kajra opowiedzieli o rodzicielstwie, "Cudowronku" i... kryzysie wieku średniego. Co wyznali?

Kajra stanęła w obronie Joanny Koroniewskiej. Zareagowała na złośliwy komentarz

Joanna Koroniewska nierzadko pokazuje się w wersji naturalnej. Zdjęcia bez makijażu stały się wręcz jej codziennością. Ostatnio aktorka wrzuciła ujęcie na swój profil na Instagramie, zapowiadając pewien projekt. "Z uśmiechem, czy bez? To był długi piękny dzień. (...)" - napisała. Jedna z internautek skomentowała wpis w nietypowy sposób. Postanowiła złośliwie odnieść się do braku makijażu. "Droga Joanno, poświęć pięć minut na makijaż (korektor pod oczy, rzęsy, róż na poliki) czy to trudne? Jesteś niepomalowana, a wyglądasz świetnie i nie wkurzysz mnie wpisami, jak ci dokuczają. Już nie epatuj tą "naturalnością" - napisała. Słowa kompletnie zszokowały Kajrę, która stanęła w obronie Koroniewskiej. "Nie epatuj. Love, że masz chęci spojrzeć... Pozdro" - podkreśliła, dodając emitokony. Sama Koroniewska również się do tego odniosła. "Czy naprawdę niektórzy nie umieją pojąć, że nie każdy musi się malować? (...) Nie lubię. Nie chcę. Nie muszę" - napisała. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska i Kajra na Instragramie fot. https://www.instagram.com/joannakoroniewska/screen

Kajra jest ukochaną Sławomira. Od dłuższego czasu pojawiały się plotki o ich kryzysie

Kajra jest żoną Sławomira od niemal 13 lat. Przez długi czas w sieci krążyły plotki na temat ich rozstania. Fani zastanawiali się, czy para nadal jest razem. W końcu jednak artyści odnieśli się do doniesień. Zakochani postanowili wypuścić piosenkę pt. "Kolorowy film". Teledysk do utworu powstał z ich prywatnego archiwum. Nie zabrakło uroczych nagrań i wspólnych momentów. "Wyświetlę dla nas dziś nasz kolorowy film. Na zawsze dla mnie grasz ty główną rolę w nim, w tym kadrze co splata dłonie, uczuć ogień, żarem niech pali nas" - takimi słowami zdementowali wszelkie plotki. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Internautka ukradła wizerunek Joanny Koroniewskiej. Zarzuciła jej, że o siebie nie dba. Aktorka grzmi