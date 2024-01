Magda Gessler miała dwóch mężów. Pierwszym z nich był Volkhart Müller, korespondent niemieckiego "Der Spiegel" w Hiszpanii. Restauratorka w kontekście tego związku mówi o swojej pierwszej wielkiej miłości. Prowadząca "Kuchenych rewolucji" udzieliła niedawno wywiadu dla Karola Paciorka w ramach podkastu "Imponderabilia". Poruszyła tam wiele wątków ze swojego życia, jak i temat śmierci pierwszego męża, a tym samym ojca syna Tadeusza.

Magda Gessler o śmierci męża. "Tańczyłam dwa tygodnie w dyskotece"

Gessler wróciła pamięcią do trudnego czasu w jej życiu, przyznając, że czuła się wtedy całkowicie zagubiona. Pozwoliła, aby to życie samo napisało dla niej dalszy scenariusz. - Byłam jak kula śniegu, turlałam się tam, gdzie mnie poniosło. Nie miałam określonego planu na życie i też go nie chciałam mieć po śmierci mojego męża. To było bardzo trudne i pamiętam, że zareagowałam na tę śmierć w sposób zupełnie nietypowy - powiedziała. Magda Gessler przyznała, że jej sposób na żałobę był nieco nietypowy - rzuciła się w taniec. - Trzeba przyznać, że po jego śmierci, która zdarzyła się w dzień moich urodzin, ja tańczyłam dwa tygodnie w najlepszej dyskotece w Madrycie. Tańczyłam w czarnym gorsecie. I to mi pomogło. Ja bardzo lubię tańczyć, to taka ukryta pasja od dziecka. (…) To pełne wyzwolenie ciała, duszy. (…) To była moja reakcja na tę śmierć. A potem następna reakcja była taka, żeby coś robić - powiedziała.

Pierwszy mąż Magdy Gessler walczył z chorobą nowotworową

Volkhart Müller zmarł 10 lipca 1986 roku, czyli w dniu urodzin Magdy Gessler. Dziennikarz zmagał się z chorobą nowotworową. - Byłam z nim do końca. Zmarł w moich ramionach. Wszystko, co potem się działo i dzieje obecnie w moim życiu, jest wynikiem tej straty - mówiła w wywiadzie w 2014 roku. Po śmierci pierwszego męża Magda Gessler ponownie wyszła za mąż. Kobieta związała się z restauratorem Piotrem Gesslerem, z którym doczekała się córki, Lary Gessler. Mężczyzna zmarł w ubiegłym roku. Obecnie jest związana z Waldemarem Kozerawskim, lekarza medycyny rodzinnej i estetycznej.