Wspomnieni politycy PiS zostali aresztowani 9 stycznia 2024 roku. "Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych M.K. i M.W. do jednostek penitencjarnych" - możemy przeczytać w potwierdzającym ten fakt piśmie od Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Obrońcy skazanych w związku z aferą gruntową nazywają ich "więźniami politycznymi". Wąsik i Kamiński ogłosili w międzyczasie strajk głodowy, wskutek którego miała pogorszyć się ich kondycja zdrowotna.

Wąsik i Kamiński głodują. Saramonowicz ma pewne zastrzeżenia

Zgodnie z wypowiedzią Ryszarda Czarneckiego, Mariusz Kamiński nie ma się najlepiej podczas strajku głodowego. - Jego kondycja zdrowotna po kilku dniach głodówki jest bardzo niedobra i to zagraża być może nawet jego życiu w najbliższej przyszłości, więc to nie jest obszar gry politycznej - oznajmił europoseł PiS na antenie Radia Zet. Andrzej Saramonowicz nawiązał do tej kwestii na Instagramie. "Wiele razy w życiu robiłem sobie głodówkę i muszę powiedzieć, że po sześciu dniach niejedzenia czułem się naprawdę świetnie" - zaczął reżyser.

Najdłużej nie jadłem w życiu przez dni czternaście i nadal - nawet ostatniego dnia - mogłem robić długie, wielokilometrowe spacery. A wyniki badań miałem po tym wszystkim doskonale, znacznie lepsze niż przed. Oczywiście w niektórych miejscach i dla niektórych głodujących takie długie spacery są utrudnione, ale nie zawsze można mieć wszystko naraz - dodał ponadto.

Andrzej Saramonowicz nawiązał do sprawy osadzonych cytatem z Ewangelii

Na tym nie koniec wpisu reżysera. Postanowił wprowadzić do najnowszego wyznania na Instagramie religijny cytat. "Na marginesie chciałbym zresztą przypomnieć, że Jezus - na którego tak lubi powoływać się polska prawica - nie jadł przez 40 dni i oprócz nachodzącego go z niecnymi propozycjami Szatana nic złego mu się nie stało. Powiada o tym Ewangelia Świętego Łukasza następująco (4, 1-2): 'Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód'" - zacytował. "A w jakiś czas potem zbawił świat. A więc - prawico polska tak skupiona na dobrostanie ciał - więcej wiary!" - zakończył znany reżyser.

