Dorota Szelągowska od lat jest gwiazdą programów TVN, ale telewizyjne początki zaliczyła w TVP. W 1998 roku w gronie utalentowanej młodzieży prowadziła popularny program "Rower Błażeja". W rozmowie z Plotkiem wspomniała tamten czas. Wyznała, czy chciałaby po latach wrócić do TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska obserwuje zmiany w TVP

Szelągowska o telewizyjnych początkach w TVP: To była fantastyczna przygoda

Dorota Szelągowska została zapytana przez reporterkę Plotka, Weronikę Zając, o swoje telewizyjne początki. Celebrytka wyznała, że to był niesamowity czas, a osoby, które pracowały przy "Rowerze Błażeja" na stałe związały się z telewizją.

"To był fenomenalny czas, bo wtedy w nasze ręce, nastolatków wyłonionych z castingów, została oddana antena przez godzinę dziennie. Byliśmy i wydawcami, i prowadziliśmy ten program, i przygotowywaliśmy do niego materiały. To fakt, że praktycznie wszyscy ludzie, którzy wtedy zaczynali, a było nas kilkadziesiąt osób, zostali i pracują na stanowiskach w różnych firmach. Jedni są realizatorami obrazu, inni są prowadzącymi, dziennikarzami. To świadczy o tym, że to była fantastyczna przygoda" - powiedziała Dorota Szelągowska w rozmowie z Plotkiem. Córka Katarzyny Grocholi wspomniała, że po pracy w TVP brała udział w wielu medialnych projektach. "Ja potem przez bardzo długi czas pracowałam za kamerą. Bardzo to lubiłam. Byłam scenarzystką, przeprowadzałam też wywiady w prasie pisanej, reżyserowałam teledyski. To było niesamowite wypłynięcie na wody i dostanie niesamowitych możliwości. Wszyscy je wykorzystaliśmy" - dodała Dorota Szelągowska.

Szelągowska chce zobaczyć, jak nowa TVP się będzie rozwijać: Prosto jest mówić, że teraz będzie super

W ostatnim czasie w TVP sporo się zmieniło, co jest następstwem nowych władz stacji. Czy Szelągowska chciałaby wrócić do pracy w mediach publicznych? Na razie się przygląda. "Stacja się zupełnie zmieniła, ale ja jeszcze nie wiem, jaka będzie ta stacja. Przez wiele lat TVP to była reżimowa telewizja po prostu. Ja chcę zobaczyć, jak ta telewizja się będzie rozwijać. Bardzo prosto jest robić czystki, prosto jest mówić, że teraz będzie super. Ja jeszcze nie wiem, jak będzie. Ja bym chciała niezależne telewizje, takie, które mają niezależnych dziennikarzy, które nie boją się dotykać afer, nie boją się punktować hipokryzji, więc zobaczymy" - podkreśliła Dorota Szelągowska w rozmowie z Plotkiem. Gwiazda TVN-u przyznała też, że na razie ma bardzo zajęty kalendarz. "Na razie też nie narzekam na brak propozycji, więc myślę, że gdybym w tym momencie dostała skądkolwiek propozycję, musiałabym odmówić. Chyba że to będzie po 2025 roku" - dodała Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska Fot. @dotindotin / Instagram