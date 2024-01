Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mieli ostatnio nie lada orzech do zgryzienia, kiedy na kanapie "Pytania na śniadanie" pojawił się Bartosz Gelner. Aktor, który przed zmianą władzy nie przyjąłby takiego zaproszenia, w swoje wypowiedzi postanowił żartobliwie wpleść polityczne aluzje. Miny prezenterów? Bezcenne. Możecie je zobaczyć tutaj. Katarzyna Cichopek znalazła jednak sposób na rozładowanie stresów związanych z rewolucją w stacji TVP. Prezenterka napięcie rozładowuje na parkiecie. Tym razem bawiła się bez ukochanego, ale nie narzekała na brak towarzystwa.

Katarzyna Cichopek zarwała noc. Do bladego świtu szalała w klubie. "Tańczyła utwór za utworem"

Katarzyna Cichopek spędziła wyjątkowo imprezowy weekend w jednym z popularnych klubów w stolicy, gdzie wybrała się z przyjaciółkami. Jak donosi "Super Express", prezenterka "Pytania na śniadanie" szalała na parkiecie do białego rana. U jej boku zamiast Macieja Kurzajewskiego pojawił się tajemniczy mężczyzna, który zabawiał ją rozmową. - Próbował zagadywać, zamienili nawet kilka zdań ze sobą. Wyglądało, że dobrze się czują w swoim towarzystwie - donosi informator portalu. O świcie gwiazda TVP2 zeszła z parkietu i pognała do domu, gdzie zapewne z utęsknieniem czekał na nią ukochany. Umiejętności taneczne aktorka miała okazję opanować ponad 18 lat temu, kiedy pojawiła się w drugim sezonie "Tańca z Gwiazdami".

Była prawdziwą królową imprezy. Bawiła się wyśmienicie. Tańczyła utwór za utworem - donosi informator "Super Expressu".

Katarzyna Cichopek tańca uczyła się o boku Marcina Hakiela. Tak rozkwitło ich uczucie

Fani Katarzyny Cichopek odgrzebali ostatnio stare nagrania z "Tańca z Gwiazdami". Prezenterka wzięła udział w drugiej edycji show, która emitowana była w 2005 roku. To właśnie na planie produkcji narodziło się uczucie między nią i Marcinem Hakielem. Ich gorąca rumba i taniec prosto z "Dirty Dancing" zbierały najlepsze noty jury. W finale Cichopek i Hakiel zmierzyli się w pojedynku o kryształową kulę z Małgorzatą Foremniak i Rafałem Maserakiem. Odcinek przyciągnął przed telewizory tłumy i oglądało go aż osiem milionów widzów, co było absolutnym rekordem. - To jest trochę taki pojedynek smoków - mówił Hakiel. Obu parom szło doskonale, więc ostateczną decyzję podjęli widzowie, którzy zadecydowali, że to właśnie Cichopek i jej taneczny partner zasługują na zwycięstwo.