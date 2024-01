Żony Kamińskiego i Wąsika w Sejmie. Wykonały wymowny gest

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to byli posłowie PiS w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Politycy udali się do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Andrzeja Dudy, gdzie zatrzymała ich policja, po czym trafili do aresztu, a następnie do zakładów karnych. Prezydent zapowiedział, że wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec obu polityków PiS. Na posiedzeniu Sejmu pojawiły się żony skazanych posłów Roma Wąsik i Barbara Kamińska. Wykonały wymowny gest zwycięstwa.

Roma Wąsik i Barbara Kamińska w Sejmie

To pierwsze obrady Sejmu odkąd zatrzymano Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Pojawiły się żony osadzonych, wniesiono także plakaty "Solidarni z Wąsikiem i Kamińskim" z napisem wykonanym tzw. solidarycą. Pozostawiono je w miejscach, na których siedzieliby skazani posłowie. Mariusz Błaszczak wszedł na mównicę i mówił o skazanych politykach PiS.

Chciałbym serdecznie przywitać panie Barbarę Kamińską i Romę Wąsik. Dziękujemy, że jesteście, my jesteśmy z wami. Może nie dziś, nie teraz, ale zwyciężymy - powiedział.

Posłowie Zjednoczonej Prawicy skandowali "Uwolnić posłów" i nie reagowali na prośby Szymona Hołowni o umożliwienie kontynuowania obrad Sejmu. Ostatecznie zarządzono przerwę w posiedzeniu, w trakcie której posłowie odśpiewali hymn państwowy.

Żony Kamińskiego i Wąsika w Sejmie fot. Youtube/Sejm RP

W niedzielę odbył się protest przed Zakładem Karnym w Przytułach Starych. Sfotografowano Macieja Wąsika, który pojawił się w oknie więzienia i wykonał charakterystyczny gest. W rozmowie z Plotkiem ocenił go trener wystąpień publicznych i mowy ciała Maurycy Seweryn. - Gest wykonany przez pana Macieja Wąsika ma dwa znaczenia. Tradycyjne znaczenie jest związane ze skojarzeniem tego gestu postawą zwycięzcy. Uniesione ręce do góry są znane w krajach europejskich. I to miał na myśli autor, najbardziej wiedząc, że okno jest zamglone. Na zewnątrz jest ciemno, a wewnątrz zapalone są silnie światła. Nadmienię, że bardzo silnie. Tak jakby specjalnie stworzono choreografię do tego zdjęcia - powiedział. Więcej przeczytacie tutaj.